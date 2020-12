Des jeux de société pour les Fêtes

Voici la seconde partie de notre guide d’achat pour Noël, qui vous propose cette fois-ci des jeux pour un public un peu plus aguerri.

Vous allez y retrouver des propositions pour tous les types de joueurs, qu’ils préfèrent des jeux simples ou complexes.

L’idée ici est de vous offrir des possibilités de remplir de joie vos joueurs, qui, à moins de faire des activités extérieures, vont passer bien du temps à la maison cet hiver.

Familial

Lucky Numbers

2-4 joueurs

8 ans +

19,99 $

Dans un jeu qui reprend certains principes du sudoku, vous devez disposer des feuilles de trèfle numérotées en ordre croissant et être le premier à terminer votre carte de 16 cases. Simple, rapide et addictif.

Poule poule

2-8 joueurs

8 ans +

17,99 $

Une version drôlement évoluée de la bataille où le sens de l’observation est très sollicité et un jeu dont la difficulté s’adapte au fil des parties. Un coup de cœur par l’approche qui se veut cinématique.

Quelle couleur

2-20 joueurs

12 ans +

29,99 $

Un jeu accessible pour toute la famille où toutes les réponses comportent des couleurs. Super ludique et efficace avec un niveau de difficulté juste bien dosé pour que tout le monde s’amuse.

Villainous

2-6 joueurs

10 ans +

44,99 $

Dans l’univers des vilains de Disney, vous devez jouer des cartes pour atteindre votre objectif avant les autres joueurs et ceux-ci vous mettront des bâtons dans les roues. Le jeu est engageant et, en plus, il est asymétrique, ce qui rend les choses plus corsées.

Les petites bourgades

1-6 joueurs

14 ans +

54,99 $

Un jeu de casse-tête relativement simple, mais qui peut vite devenir compliqué si on gère mal son espace. Un matériel de belle qualité et un beau travail d’édition enrobent cette belle découverte pour les amateurs de creuse-ciboulot pas trop complexe.

Intermédiaire

Splendor Marvel

2-4 joueurs

8 ans +

59,99 $

Un jeu de collection qui reprend les mêmes règles que la version originale, mais dans la thématique Marvel, ce qui le rend beaucoup plus intéressant pour les plus jeunes. Un très beau travail d’édition pour un jeu populaire et efficace.

Small World of Warcraft

2-5 joueurs

10 ans +

89,99 $

Un autre jeu thématisé sous un nouveau jour. Small World of Warcraft est un peu le rejeton de Risk, mais en version moderne. On conquiert des territoires, on les protège, nos peuples s’éteignent et on les remplace. Un joli jeu de conquête avec une thématique très forte.

Nidavellir

2-5 joueurs

10 ans +

44,99 $

Un super jeu de collection de cartes qui s’apprend rapidement et qui comporte un élément de bluff et de mise, ce qui lui ouvre les portes d’un public large. Les façons de marquer des points sont multiples et différentes, ce qui renouvelle les parties. Un succès à la maison.

It’s a Wonderful World

1-5 joueurs

14 ans +

49,99 $

Un autre jeu de cartes où on collectionne pour se développer, mais où on ajoute un élément de draft, c’est-à-dire que les joueurs se passent les cartes pour les choisir. Tout est dans l’art de bien combiner toutes ses cartes et les ressources qu’on amasse. Un jeu stratégique intelligent.

Mariposas

2-5 joueurs

14 ans +

59,99 $

On entre dans l’univers de la migration des monarques entre le Mexique et le nord du continent. Un jeu intelligent qui éveille la conscience de manière ludique, enrobé d’une édition sans reproche. Aussi bien réussi que Wingspan, de la même autrice.

Avancé

Terraforming Mars

1-5 joueurs

12 ans +

89,99 $

Magnifique jeu de développement où vous devez rendre Mars habitable par les humains en terraformant la planète par l’augmentation de la température et de l’oxygène, entre autres. Les joueurs ont cet objectif commun tout en étant opposés les uns aux autres. Une fois les grands concepts compris, il est facile d’approche.

Marvel Champions

1-4 joueurs

12 ans +

79,99 $

Un jeu de cartes où les joueurs travaillent en équipe pour défaire un vilain de l’Univers Marvel et ses acolytes. L’apprentissage des règles est un peu barbant, mais, une fois cette étape franchie, le jeu se laisse apprécier avec toutes ses nuances et les nombreux paquets de cartes additionnels qui sont disponibles.

Alubari

1-5 joueurs

14 ans +

71,99 $

En Inde, on célèbre la culture du thé et vous allez devoir développer votre culture tout en contribuant à la construction du chemin de fer Darjeeling Express. Un jeu de placement d’ouvriers à saveur historique et contemplatif.

Maracaibo

1-4 joueurs

14 ans +

69,99 $

Dans les Antilles du 17e siècle, vous incarnez un navigateur qui tente d’établir sa réputation auprès des diverses nations présentes dans cette région du globe. Vous allez devoir créer des alliances fortes pour obtenir fortune et renommée. Un jeu exceptionnel.

Crystal Palace

2-5 joueurs

14 ans +

69,99 $

On est à Londres en 1851, site de la première Exposition universelle. Vous allez devoir propulser votre pays à l’avant-scène en préparant une présentation d’inventions spectaculaires. Tout ça se joue avec des dés. Un jeu de gestion et de développement de ressources costaud.