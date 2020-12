Des outils essentiels à utiliser

Plusieurs outils essentiels et très utiles sont disponibles. La Carte interactive et iMotoneige en font partie.

Après de nombreux efforts des responsables de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, plusieurs améliorations ont été apportées.

Les fonctionnalités de ces deux outils vous permettent d’avoir accès à plus de 700 points de service cette année, à la suite d’un effort collectif entre la FCMQ et les régions touristiques la saison dernière. On y trouve aussi les conditions de neige, une donnée essentielle lorsque l’on est motoneigiste. Elles proviennent des données tirées du site d’Environnement Canada, en temps réel. Vous n’avez donc plus besoin de consulter d’autres sites, mis à part celui de la température qui va vous aider à bien choisir les vêtements adaptés aux conditions du facteur sous zéro. À compter du mois de décembre, en nouveauté cette saison, les conditions de sentiers seront présentées sur la Carte interactive. De son côté, l’application iMotoneige permet non seulement de tracer un itinéraire de randonnée, mais aussi d’ajouter des arrêts comme un restaurant, un point de vue et tout autre élément qui feront la différence en randonnée.

Photo courtoisie, Motoneiges.ca

LES NOUVEAUTÉS

Plusieurs nouveautés ont été mises en place pour la saison qui approche dans les deux applications.

Ainsi, le pictogramme Forfait, vous permettra de savoir immédiatement les noms des établissements qui offrent des forfaits motoneige. Le pictogramme Point de vue vous indiquera comment vous rendre sur des sites où vous pourrez admirer les plus beaux paysages.

Pour les stationnements, on a changé le vocable pour Stationnement incitatif. Il s’agit de stationnements ouverts à tous où vous pouvez laisser véhicule et remorque avant de partir en randonnée. Le pictogramme Aire de repos vous permettra de savoir si les clubs ont ajouté de nouvelles aires de repos ou des relais dans leurs sentiers.

Pour l’accès aux sentiers, mentionnons que les sentiers qui n’ont pas été surfacés depuis plus d’un mois entreront maintenant dans la catégorie Non disponible. En début de saison, tous les sentiers seront donc dans cette catégorie, en gris foncé, et la couleur est ajoutée dans la légende.

Lorsque vous aurez accès pour la première fois à la Carte, elle apparaîtra avec relief par défaut. Par la suite, elle s’affichera dans le même état que lors de votre visite précédente. Le message de bienvenue sera modifié et mis à jour régulièrement durant la saison pour diffuser de nouveaux messages à l’intention des motoneigistes. Naturellement, les conditions d’utilisation de la Carte interactive et de iMotoneige apparaîtront à votre première ouverture de la saison. Il vous faudra les lire et les accepter afin d’avoir accès à ces outils forts utiles.