Des suggestions intéressantes de Claude Desrochers

Fidèle à notre habitude pour le cahier de motoneige, nous nous sommes rendu au Magasin Latulippe pour rencontrer le spécialiste Claude Desrochers, qui avait ces quelques suggestions pour vous.

Go Girl

Photo courtoisie, Karl Trembaly

Pour vous, mesdames, comme il est souvent compliqué de vous dévêtir complètement ou presque pour vous rendre à la salle de bain, on retrouve le Go Girl. C’est un urinoir pour dames, auquel on peut ajouter cette année une rallonge qui permet de rester debout, vous permettant ainsi de rester vêtues.

Prix de détail : 15,95 $ ; pour l’extension : 12,95 $

Les semelles chauffantes

Photo courtoisie, Karl Trembaly

Les semelles chauffantes peuvent changer la donne pour une randonnée en tout confort. Sur le haut de la photo, vous avez le modèle qui se branche sur la motoneige. Vous avez alors en main un Nano qui vous permet d’ajuster la température à l’un des trois niveaux disponibles. On conseille de débuter à la position minimum. L’autre semelle que l’on voit sur la photo vient avec une batterie. Vous êtes alors autonome et capable de vous déplacer. Si vous utilisez la position minimum, la batterie a une durée de vie de 30 heures.

Prix de détail : semelles connectées 114,95 $ ; à batteries : 199,95 $

Manteau Float Aid

Photo courtoisie, Karl Trembaly

La compagnie Choko, qui fabrique des vêtements de motoneige depuis de nombreuses années, a décidé d’agrandir sa gamme de manteaux Float Aid en lançant cette saison des modèles pour dames et enfants. Il s’agit dans les faits d’une membrane à l’intérieur du manteau et du pantalon conçue pour que vous flottiez si jamais vous vous retrouviez à l’eau. Lorsque vous sortez de l’eau, le bas du manteau et des pantalons permet de l’évacuer.

Prix de détail pour femme : 374,95 $ ; junior : 349,95 $

La pelle FXR

Photo courtoisie, Karl Trembaly

La pelle FXR avec sciotte intégrée va nous servir, lorsque la motoneige est embourbée, pour enlever la gadoue ou la neige sous le véhicule. Si on est pris dans les branches, au lieu de briser sa motoneige, surtout si des branches sont prises dans la suspension, on peut couper ces dernières avec la sciotte, qui est intégrée dans le manche. La poignée de la pelle assure la prise.

Prix de détail suggéré : 54,95 $

Manteau FAST

Photo courtoisie, Karl Trembaly

La compagnie FXR a lancé, elle, cette saison, des vêtements flottants dans sa gamme FAST. Ces manteaux ont des membranes qui demeurent à l’intérieur. Ils ont aussi un modèle une pièce qui possède les mêmes caractéristiques.

Prix de détail, manteau : 544,95 $

En cas de pépin

Photo courtoisie, Karl Trembaly

Voici des articles qui peuvent changer la donne en cas de panne ou d’incident qui vous obligerait à passer beaucoup de temps au froid. Il y a les bas chauffants Pèlerin, en laine mérinos, qui assurent confort et protection contre les engelures. Ils sont équipés d’une télécommande et de batteries rechargeables qui ont une autonomie variant de quatre à douze heures, selon le niveau de température que vous choisissez. Il serait bon de garder sur vous des allumettes à l’épreuve de l’humidité et des bâtonnets allume-feu. Ce sont de petits paquets qui peuvent vous sauver la mise.

(179,95 $)