COULOMBE, Aurore

née Godbout



Au CHSLD Auclair le 25 novembre 2020 est décédée Aurore Coulombe à l'âge de 92 ans, épouse de feu Adalbert Coulombe et fille de feu Louise Leclerc et feu Joseph Godbout.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Roch (Joëlle) et Mira (Jean-Pierre), ses petits-fils Gabriel et Thomas, son frère Georges (Pierrette), sa soeur Réjeanne ainsi que ses neveux et nièces.Dû aux circonstances actuelles, ses funérailles seront célébrées en toute intimité à une date ultérieure au :