La bonne étoile de Vénus

Vénus est une chienne de 3 ans, un joli mélange de husky et de golden retriever, qui a été adoptée par Véronique Marcotte à la suite du décès de son propriétaire. Il y avait sans doute une bonne étoile qui veillait sur Vénus.

1. Quelle est la raison qui vous a poussée à adopter cette chienne ?

La campagne et la pandémie. Mon conjoint rêvait d’avoir un chien et lorsque nous sommes partis de Montréal pour emménager dans une maison en campagne, avec un grand terrain, le bon moment s’est présenté. Puis, il y a eu le confinement. Nous avons habituellement une vie sociale très active et tout est tombé à plat. En plus, on ne pouvait plus voir mes trois belles-filles aussi souvent. On s’ennuyait et on avait de l’amour à donner. Je me suis donc mise à chercher un chien. Toutefois, tous les refuges étaient vides... Après sept mois de recherches infructueuses, j’étais désespérée et j’ai écrit un message sur la page Facebook d’un groupe d’entraide de ma municipalité. C’est là qu’on m’a parlé de Vénus. Son maître, un homme de 70 ans, venait de mourir, dans son appartement. Sa nièce l’aurait trouvé en venant le visiter. Vénus avait donc besoin d’un nouveau maître. Nous sommes allés la voir et dès qu’elle m’a vue, Vénus est venue se coller sur moi. J’ai été conquise.

2. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’ai toujours été une « fille à chats ». J’ai toujours eu des chats dans ma vie. J’en ai encore d’ailleurs [deux petits chats provenant de la ferme d’une voisine]. L’idée d’un chien, c’est nouveau pour moi. Avec Vénus, je dirais que je suis en train de devenir autant « chien » que « chat », mais seulement pour mon propre chien. J’aime mon chien !

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Vénus ?

Elle est bien élevée et très colleuse. Elle est très territoriale, un peu jalouse. C’est une femelle full hormones. Elle est très émotive. Elle peut passer par différentes gammes d’émotions dans une journée. Elle est un peu... bipolaire ? Si je pars quelques heures, au retour, elle agit comme si j’étais partie depuis 25 ans et se colle sur moi pendant 30 minutes. J’ai découvert récemment qu’elle était stressée et anxieuse.

4. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Le seul mauvais coup quelle nous fait, c’est qu’elle est plutôt hypocrite avec les chats. Parfois, quand j’ai le dos tourné, elle essaie de les mordre. Quand elle veut jouer avec eux, elle est trop intense. Paradoxalement, ils dorment tous dans le lit avec nous, la nuit.

5. Quelle est son activité préférée ?

Elle adore marcher et qu’on lui lance la balle. Elle aime aussi être dans mes jambes pendant que je cuisine. C’est d’ailleurs la seule qui a le droit d’entrer dans « ma bulle » lorsque je cuisine !

6. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir Vénus ?

J’aurais aimé rencontrer son ancien maître, savoir où elle vivait et comment il s’en occupait. Je suis certaine qu’il était bon et bienveillant envers Vénus.

7. En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Elle l’est pour plusieurs choses : elle m’enseigne à respirer, à prendre du temps pour moi, à relativiser les choses. Elle incarne aussi la fidélité. Elle est aussi une source d’inspiration au premier degré : dans mon prochain roman, il y aura un chien.

À propos de Véronique Marcotte :