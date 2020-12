La force inestimée des mots

Plusieurs artistes ont vu la COVID-19 freiner leurs élans créatifs et professionnels. Mais pas David Goudreault. L’écrivain à succès a choisi de se révolter contre la situation en planchant sur un nouveau projet d’album qui vient tout juste de voir le jour. « Il n’était pas question que je laisse une pandémie ruiner mes projets et m’empêcher d’avancer », confie-t-il.

Certes, le timing n’est peut-être pas le plus opportun pour lancer un album, concède l’écrivain. Mais le hasard fait parfois bien les choses. Ce Nouveau matériel est arrivé dans les bacs hier, un mois et quelques poussières après que David Goudreault a remporté le tout premier Félix de sa carrière.

Non, il ne l’a pas gagné seul. D’un naturel particulièrement humble, il le précise dès que le sujet est abordé en entrevue : il partage en effet la statuette avec Daniel Beaumont, Alan Côté et Louis-Jean Cormier pour l’écriture du plus récent album de ce dernier, Quand la nuit tombe.

N’empêche. La reconnaissance de l’ADISQ a eu l’effet d’une « double tape dans le dos » pour David Goudreault.

« D’un côté, j’ai déjà participé à un album exceptionnel, et le collègue avec qui je l’ai fait, je l’ai invité sur mon album à moi. C’est de bon augure, d’une certaine façon, non ? » lance-t-il en riant.

La force de l’entourage

Encore une fois, David Goudreault est « bien entouré » pour ce projet musical. Ces alliances avec des artistes de renom forment d’ailleurs une de ses plus grandes forces, selon lui.

« Je n’ai pas de formation en musique, alors j’apprends ce métier sur le tas. Mais je m’entoure des meilleurs, et ils m’apprennent énormément », souligne-t-il.

Ici, « les meilleurs » s’appellent Ariane Moffatt, Luce Dufault, Florence K, Manu Militari, Louis-Jean Cormier ou encore Antoine Gratton. Ils lui ont prêté leur voix, leur plume ou leurs rythmes pour traiter des thèmes parfois épineux.

En effet, le travailleur social de formation ne s’éloigne jamais beaucoup de son premier métier en abordant sans détour des sujets dont le tabou tarde encore à s’effriter : intimidation, suicide, maladie mentale et démence, notamment.

« En chanson, on tombe rapidement dans l’amour, la peine d’amour et le retour de l’amour. Des fois, ça peut être intéressant d’aller visiter d’autres thèmes. Et pour ceux qui traversent des ténèbres comme des troubles de maladie mentale, le simple fait de savoir qu’ils sont vus et reconnus peut faire partie de la solution », conclut David Goudreault.

L’album Le nouveau matériel est présentement sur le marché.