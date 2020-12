La Gaspésie, un paradis pour les motoneigistes

De toutes les régions du Québec, la Gaspésie est reconnue pour offrir un enneigement exceptionnel, des paysages à couper le souffle et un accueil chaleureux.

• À lire aussi: Un hiver bien différent pour les motoneigistes

La région compte 3000 kilomètres de sentiers et de la neige en grande quantité. Les sentiers balisés peuvent vous amener à des points époustouflants autant sur les montagnes qu’au bord de la mer. Tout au long des parcours accessibles, vous pourrez profiter de l’accueil chaleureux des Gaspésiens. Vraiment, les motoneigistes sont rois en hiver dans cette région.

Pour visiter la Gaspésie, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez débuter par le côté nord ou le côté sud, à partir de Sainte-Flavie. Personnellement, je vous inviterais à débuter par le côté sud, car votre point de départ vous permettra de découvrir la Matapédia. Via le sentier Trans-Québec 5, vous pourrez parcourir cette partie de la région qui possède une personnalité hors de l’ordinaire. Au total, il y a 544 kilomètres de sentiers dans cette partie de la Gaspésie. Les sentiers locaux, très bien entretenus et balisés, avec leur niveau d’enneigement à faire rêver, vous permettront de découvrir le sommet de la montagne de Val d’Irène et les fantômes de neige de la montagne Saint-Pierre. Vraiment, dans la Matapédia, des sentiers et de la neige, il y en a à volonté. Les hébergements et les relais vous attendent avec impatience, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Photo courtoisie, Tourisme Gaspésie

DES CIRCUITS INTÉRESSANTS

Lors d’un séjour en Gaspésie en motoneige, les possibilités de découverte peuvent varier en fonction du temps que vous désirez y consacrer.

Par exemple, il y a le grand tour de la région, qui peut se faire en 5 à 7 jours, sur une distance de 1100 kilomètres, via le sentier Trans-Québec 5. Vous pourrez alors admirer les Chic-Chocs, les momies créées par des arbres ensevelis sous la neige, des points de vue spectaculaires sur la mer et, naturellement, faire un passage avec en arrière-plan le Rocher Percé.

Si vous désirez consacrer entre un et trois jours à une randonnée, il y a la boucle des Chic-Chocs. Naturellement, la célèbre poudreuse de ces montagnes immenses sera au centre de votre aventure. Vous pourrez aussi admirer le mont Albert, les orignaux, visiter Murdochville et découvrir les paysages côtiers du nord de la Gaspésie. On parle ici d’un circuit qui peut durer un ou deux jours sur une distance de 420 kilomètres. Si vous désirez ajouter une boucle du côté du secteur Forillon, votre randonnée sera alors de 800 kilomètres, avec des passages dans Murdochville, Gaspé, Rivière-au-Renard, Grande-Vallée et Mont-Saint-Pierre. Il faut compter alors deux ou trois jours.

Une autre possibilité, c’est la boucle du Petit tour de la Gaspésie. Sur une distance de 650 kilomètres, qui peut se faire en trois ou quatre jours, vous roulerez, via le Trans-Québec 5, de Saint-Paulin à New Richmond, en passant par Mont-Saint-Pierre, Grande Vallée, Rivière-au-Renard, Gaspé, Percé et Chandler. En bifurquant en plein cœur de la Gaspésie, via le sentier 595, vous allez traverser les Chic-Chocs avant de revenir sur le bord de la mer.

Ce ne sont là que quelques exemples des possibilités qui s’offrent à vous lors d’un séjour en Gaspésie.

POUR VOUS Préparer

Pour bien planifier votre aventure 2021 en Gaspésie, vous trouverez sur le site www.tourisme-gaspesie.com un onglet vous menant à une série d’informations sur la façon de bien vous préparer.

On y présente les conditions de sentiers, des conseils pratiques, une liste d’établissements d’hébergement et de services sur la carte interactive de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Il est aussi possible de télécharger l’application mobile de l’organisation.

Un autre outil important, c’est la carte des sentiers de motoneige de la région, disponible en version papier ou en PDF, qui se veut un outil indispensable. Cette carte inclut des suggestions de boucles, ce qui vous amène, comme nous le mentionnions plus haut, à choisir votre itinéraire en fonction du temps que vous avez pour votre excursion et du millage que vous désirez parcourir. La description détaillée des points d’intérêt, que vous retrouverez sur chacun des parcours, vous aidera aussi à choisir.

CONDITIONS SPÉCIALES À RESPECTER

À l’instar de toutes les autres régions du Québec, les autorités locales demandent aux motoneigistes de bien respecter les règles sanitaires en vigueur lors de leur passage en Gaspésie.

Les gens sont très accueillants dans cette région renommée pour la qualité de ses sentiers. Tout ce qu’ils demandent, c’est que les règles dictées, comme le port du masque, la distanciation sociale et la désinfection des mains, soient respectées. Ils aiment présenter leur région, mais pas au prix de se mettre en danger.

Il est donc conseillé aux motoneigistes de bien planifier leurs séjours là-bas cet hiver. Vérifiez la disponibilité des endroits où vous désirez loger, les possibilités pour vos repas et pour tous les autres services dont vous pourriez avoir besoin.