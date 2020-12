Les Québécois sont, d’une certaine manière, des carencés affectifs. Le besoin d’être aimé est inscrit dans leur ADN. Le peuple historiquement vaincu, isolé par sa langue, ayant subi le mépris du colonialisme anglais et vécu sous la coupe d’une Église toute puissante, a réussi à se libérer culturellement dans la seconde moitié du 20e siècle.

C’est un peuple plus fragile et complexe qu’il ne laisse paraître. Les Québécois francophones sont curieux des autres, ouverts et d’une tolérance remarquable, compte tenu du mépris qu’ils ont subi sur le seul territoire où ils détiennent un pouvoir politique majoritaire.

Ils aiment être louangés par ceux qui, venus d’ailleurs, leur expriment de l’affection et apprécient la société où ils ont choisi de vivre et d’élever leurs enfants. Lorsqu’ils demandent à un interlocuteur à l’accent et à la peau autres que les leurs d’où il vient, c’est avant tout par curiosité. Ils sont portés à en être flattés. On n’est pas minoritaire sans complexes...

Identité

Les francophones ont peine à comprendre le rejet dont ils font l’objet en ce qui concerne leur combat pour la langue et l’identité de la part des militants tonitruants qui les traitent de racistes.

Pourquoi nous haïssent-ils, se demandent nombre de Québécois ? Car ils ne s’expliquent pas ces insultes alors qu’ils sont au contraire plutôt bienveillants envers les immigrants.

Les Québécois rejettent les extrémistes de droite, ces rabat-joie en temps de pandémie. Ce sont des soldats des causes racistes qui sont la honte d’une société humaniste.

Lors des débats sur la loi 101, les Québécois se sont fait traiter de racistes et de nazis. Et pas plus tard qu’hier à Montréal, en Cour supérieure où l’on conteste la loi 21 sur la laïcité, un avocat de la poursuite a comparé la loi 21 aux lois de Nuremberg sous Hitler.

Une de ces lois désignait les citoyens de sang allemand ou apparentés comme les seuls à pouvoir jouir de leurs droits civils et politiques ; et une autre interdisait le mariage et toutes relations sexuelles entre Juifs et citoyens « de sang allemand ».

Voilà ce qui se dit sur la société québécoise d’aujourd’hui en Cour supérieure pour invalider la Loi sur la laïcité. Ce n’est plus de l’outrance, mais une offense, voire une diffamation à l’endroit de tout le peuple et son gouvernement élu démocratiquement à la majorité.

Comment peut-on se laisser ainsi traîner dans la boue ? Comment peut-on comparer le principe de la laïcité à une loi qui a mené à l’extermination de six millions de Juifs ?

Malaise

Les militants antiracistes de plus en plus présents sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels ne sont pas tous des extrémistes gauchistes ou des fauteurs de trouble. Mais nombre d’entre eux tombent dans le piège de l’asso-ciation avec d’autres combats. Celui des Autochtones, des LGBTQ, des transgenres, des islamistes et, plus largement, celui des minorités religieuses. Bref, ils stigmatisent la majorité francophone blanche nationaliste, qui serait à la source de leur malheur commun.

Leur malaise de vivre au Québec pour lequel ils expriment presque de la haine devrait les amener à s’interroger. Quel est leur sentiment d’appartenance au Québec ? Ne seraient-ils pas plus à l’aise à vivre dans le Canada anglais de Justin Trudeau, postnational et multiculturel ?

Croient-ils pouvoir imposer leurs valeurs à l’ensemble du Québec ? Sinon, quelle est leur justification de vivre dans une province dirigée par un « raciste », François Legault ? Que cherchent-ils à part une visibilité médiatique et des quotas d’emplois pour les représentants de la diversité ?

La plupart des Néo-Québécois ne se reconnaissent pas dans ces lanceurs de torpilles, alliés objectifs des complotistes, qui vomissent la démocratie. Le Québec n’est-il pas une terre d’accueil pour tous ceux, reconnaissants, qui choisissent d’y prendre racine et de partager des valeurs communes ?

Qu’avons-nous fait pour susciter tant de haine ?