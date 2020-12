La région de Thetford, un carrefour à découvrir

Située à proximité des grands centres, la région de Thetford Mines, en Chaudière-Appalaches, a beaucoup à offrir aux motoneigistes et quadistes. Sa position centrale dans la région représente un atout très important, lui permettant d’offrir des sentiers et des services de grande qualité.

• À lire aussi: Un hiver bien différent pour les motoneigistes

Profiter du réseau de sentiers de motoneige et de quad est une excellente façon de découvrir la région de Thetford. Il y a beaucoup d’histoires et de beautés à voir dans ce coin du Québec.

Pour les motoneigistes, mentionnons que le territoire est situé au croisement de plusieurs sentiers Trans-Québec, traversant la province. Au total, il y a 350 km de sentiers qui se divisent comme suit : deux sentiers Trans-Québec, le T25 (69 km) et le T55 (42 km). Il y a aussi trois sentiers régionaux qui sont le R533 (25 km), le R535 (33 km) et le R540 (78 km). Si on ajoute à cela 103 km de tronçons de sentiers locaux, il y a de quoi s’amuser sur le territoire.

Thetford se caractérise principalement par son patrimoine minier remarquable. Les paysages lunaires attirent les motoneigistes de partout. Derrière ces paysages se cache une histoire passionnante qu’il est possible de découvrir dans les différents centres d’interprétation, musées, sites historiques et circuits de découverte de la région. Les milieux naturels et urbains font aussi partie du décor de cette région unique au Québec.

En matière de conditions d’enneigement, mentionnons qu’on enregistre une moyenne annuelle de 355 cm.

Comme c’est le cas dans tous les coins de la grande région de Chaudière--Appalaches, à laquelle appartient Thetford, les points de ravitaillement sont facilement accessibles grâce à l’entretien de tronçons de sentiers locaux. Plusieurs hôtels, auberges et gîtes sont à disposition. Pour la restauration, en raison de la situation que nous vivons présentement, un service pour emporter ou « Take out » est disponible. Vous devez obligatoirement posséder votre droit d’accès pour circuler dans les sentiers qui sont bâtis et entretenus par les bénévoles des deux clubs de la région de Thetford. Il s’agit du Club de motoneige Adstock et du Club de motoneige Beauce-Frontenac.

POUR LES QUADISTES

Les quadistes ne sont pas en reste dans cette région. Le Club Quad Amiante entretient un réseau de 300 km, qui sont de véritables sentiers quatre saisons. Il n’y a pas de fermeture en raison de la saison des sucres, de la saison de la chasse ou du dégel. Les tracés d’hiver et d’été comptent tous les deux 300 km. En hiver, il peut arriver que les tracés varient quelque peu en raison des droits de passage qui sont accordés au club.

Photo courtoisie, Nadeau Photo Solution

La qualité des sentiers de la région est reconnue partout au Québec. Ils sont très bien entretenus et la signalisation est adéquate. Naturellement, comme c’est le cas pour tous les clubs quads, l’achat des droits d’accès est primordial afin que le club puisse obtenir les fonds nécessaires pour créer son réseau. Il existe des cartes d’accès annuelles, des accès d’été seulement, des droits d’accès journaliers et des droits d’accès pour trois jours consécutifs.

À l’image de ce qui s’est passé un peu partout au Québec, les ventes de quads ont explosé dans la région de Thetford. Cela s’est traduit directement sur la vente des droits d’accès, avec un record enregistré lors de la prévente. Enfin, mentionnons aussi que plusieurs kilomètres de sentiers se situent sur les territoires spectaculaires des mines.

UN MESSAGE SPÉCIAL

Les clubs de la région de Thetford, tant de quad que de motoneige, recommandent aux amateurs de bien s’organiser et de prévoir leurs déplacements, quelle que soit la durée. Il faut vous informer avant de partir parce qu’il se peut que certains établissements soient fermés ou à accès restreint.

On vous invite aussi, à destination ou en cours de route, à respecter les règles de distanciation physique, bien porter le masque et suivre les consignes instaurées par la santé publique.

En raison des restrictions actuelles, certains motoneigistes et quadistes seront portés à s’arrêter le long du parcours, à défaut d’accès à des relais ou des restaurants. Si vous devez le faire, vous être invités à toujours vous souvenir que vous serez sur des propriétés privées. Pour la sauvegarde des droits de passage, demeurez dans les sentiers, respectez le bien d’autrui et rapportez vos déchets.

Si vous décidez de vous rendre dans ce coin unique du Québec afin de pratiquer votre loisir hivernal favori, rappelez-vous toujours qu’il y a un stationnement incitatif devant le Centre d’information touristique de la région de Thetford, si vous devez utiliser voiture et remorque pour vous y rendre.

Chose certaine, vous vous souviendrez longtemps d’une escapade dans cette ville où le temps s’est arrêté lorsque les mines ont cessé leurs activités. Les traces de cette époque où la ville était en pleine période industrielle intense font en sorte que vous avez vraiment l’impression d’être dans un autre monde. Une découverte à faire absolument !