Le monde parallèle

Je chéris la diversité d’opinion. Je chéris le débat public qui confronte les points de vue, fait réfléchir la population et pousse la société vers l’avant. Cependant, le débat public exige que les uns et les autres vivent dans le même monde.

Par exemple, si l’on débat à propos du chômage, la gauche et la droite arriveront à des solutions différentes. La gauche proposera des investissements publics pour créer de l’emploi alors que la droite suggérera de donner de l’oxygène aux entreprises privées pour qu’elles croissent et embauchent. Un choc des idées utile.

Mais que fait-on si l’une des positions émergentes sur le sujet, c’est que les chômeurs n’existent pas ? Si un leader charismatique convainc de plus en plus de gens que les chômeurs sont une invention des médias et d’une clique obscure de gens qui complotent contre le peuple ? Quel débat est alors encore possible ? Comment la démocratie évolue-t‐elle devant pareil déraillement ?

Hypnotisés par Trump

Toute la semaine, j’ai été obsédé par ce sondage Léger fait il y a une semaine. Lorsqu’on demandait aux Américains qui ils s’attendaient à voir assermenté président le 20 janvier prochain, 20 % répondaient Donald Trump ! Alors que le résultat inverse était certifié dans les États.

Parmi les gens qui ont appuyé Donald Trump le jour de l’élection, cette proportion grimpe à 44 % ! Donc, près de la moitié des supporters de Trump étaient encore convaincus la semaine dernière que leur champion était en route pour un autre mandat de quatre ans.

Malgré des résultats électoraux clairs et finalement pas si serrés.

Malgré le fait que tous les médias, incluant le très pro-Trump réseau Fox News ait annoncé sans réserve la victoire de Joe Biden.

Malgré que les contestations judiciaires lancées par le camp Trump aient été rejetées par les tribunaux dans 40 cas sur 41, dont certaines par des juges nommés par Trump.

Malgré que les dirigeants politiques de la planète aient félicité le nouveau président élu Joe Biden.

Malgré que le responsable de la sécurité des élections, un républicain nommé par Trump, ait affirmé que ces élections furent les plus sécuritaires de l’histoire.

Une menace

Des partisans de Trump vivent carrément dans une réalité parallèle. Une réalité alimentée par quelques médias complotistes, principalement sur internet et par les propos d’un seul homme, devenu un gourou, une idole, un dieu.

À toutes les époques, des gens se sont plu à croire des théories alternatives. Certaines loufoques, d’autres captivantes. Qui est responsable de la mort de JFK ? Elvis est-il mort ou réfugié sur une île déserte ?

En revanche, ce que nous vivons ébranle les fondements de la démocratie. Donald Trump est en train de détruire ce que les Américains avaient de plus précieux : la confiance du peuple en des institutions qui ont plus de deux cents ans d’histoire. Il désagrège une démocratie qui faisait l’envie du monde.

Je n’écrirais pas là-dessus si je ne craignais pas ce phénomène chez nous.