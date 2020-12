Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Les bulletins

Pierre Dufour, CAQ

Malgré les sorties répétées de groupes environnementaux et de Richard Desjardins, qui craignent son «veto» empêchant la création de véritables aires protégées dans le territoire accessible aux Québécois, le ministre de la Forêt est muet comme un arbre. La pression s’accentue sur celui qui devrait présenter un plan pour la gestion des forêts tout juste avant Noël.

Jean-François Roberge, CAQ

Le Dr Arruda a dit à François Legault que la ventilation dans les écoles n’était pas «une cause significative de transmission». Mais le ministre de l’Éducation a promis un état des lieux qu’il a partiellement livré seulement. On sait que les systèmes de ventilation ont été bien entretenus, mais la moitié des écoles n’en ont pas. Pas d’infos encore pour des tests d’air dans les établissements.

Dominique Anglade, PLQ

Elle a attaqué le premier ministre sur la vente de l’entreprise Element AI à des intérêts américains, en soutenant qu’il aurait dû «protéger l’expertise québécoise». Le boomerang lui est revenu au visage parce que, comme l’a souligné M. Legault, l’entreprise avait mauvaise réputation dans le cercle de l’intelligence artificielle.

Jean Boulet, CAQ

Avec un peu de retard, il convient de féliciter le ministre du Travail pour le programme visant à former et requalifier des chômeurs qui ont peu d’espoir de retrouver leur emploi même à la sortie de la pandémie. Québec leur offrira 500 $ par semaine, en plus de prendre en charge les frais d’études et connexes.

En vrac

Bel effort transpartisan

Bravo aux élus de tous les partis qui ont effectué un travail colossal, en mettant leur intérêt partisan de côté, afin de livrer un rapport étoffé pour lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs.

Occasion ratée

Même s’ils étaient d’accord avec le contenu de la lettre réclamant d’étendre la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, rédigée par Simon Jolin-Barrette, et appuyée par les maires des grandes villes, les partis d’opposition ont refusé d’y apposer leur signature.