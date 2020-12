Les coups de cœur de Denis Lavoie

Au Québec, lorsqu’il est question de motoneige, on ne peut passer sous silence le nom de Denis Lavoie, président fondateur de Motoneiges.ca. Au moment d’écrire ces lignes, ce dernier aura quelques petites sorties de faites dans ses coins secrets. Il a tout de même pris le temps de nous présenter ses coups de cœur.

• À lire aussi: Un hiver bien différent pour les motoneigistes

YAMAHA

Photo courtoisie, motoneiges.ca

La SX Venon a aussi attiré son attention lors d’essais qu’il a faits. Il mentionne que c’est une motoneige passablement performante et facile à conduire. On s’amuse vraiment aux commandes. Naturellement, il ne faut pas s’attendre à des performances à couper le souffle, puisqu’elle roule avec un moteur de 65 hp. La suspension est un modèle de base, un point qu’il aurait aimé que Yamaha modifie en ajoutant des amortisseurs au gaz afin d’améliorer le confort. Pour une personne qui désire s’initier à la pratique de la motoneige en sentier, c’est un excellent choix. Qu’il s’agisse d’un adolescent, d’un jeune adulte ou de toute autre personne non initiée, il pourra découvrir les plaisirs de rouler en motoneige.

ARCTIC CAT

Photo courtoisie, motoneiges.ca

L’autre modèle qui l’a séduit, c’est la Riot X 8000. La décision de revamper complètement ce modèle pour l’inclure parmi les autres motoneiges hors-piste de la gamme lui a beaucoup plu, même s’il est d’abord et avant tout un adepte de la conduite en sentier. La Riot est construite sur le châssis Ascender, avec une suspension avant AMS et la suspension arrière Alpha One. La chenille est une Power Claw. C’est donc plus un modèle de montagne que de sentier. Malgré cela, il a été étonné de constater que cette motoneige s’accrochait relativement bien dans les virages même avec sa chenille de montagne à l’arrière. Ce fut une surprise pour lui, car, avec un devant plus étroit, il s’attendait à moins de stabilité. Côté suspension, on retrouve les mêmes amortisseurs que sur les M 8000. À l’avant, il y a des Foc 1,5 Zero QS3 et à, l’arrière, une combinaison de Fox 1,5, Zero QS3 et QSL. Cela signifie que, rapidement, sans outil, vous pouvez ajuster les amortisseurs lorsqu’on passe des sentiers au hors-piste. Selon lui, avec ces caractéristiques, la Riot X 8000 est une motoneige parfaite pour les amateurs de hors-piste qui doivent emprunter les sentiers surfacés pour se rendre à leur terrain de jeu. La chenille a une longueur de 146 pouces sur ce modèle. C’est ce qui lui assure une certaine polyvalence.

POLARIS

Photo courtoisie, motoneiges.ca

LA VR1 137 l’a vraiment impressionné. Il a pu constater très rapidement la grande facilité de la motoneige à négocier les virages. Le nouveau châssis Matryx qui équipe cette motoneige est plus étroit, ce qui favorise les déplacements du corps de gauche à droite lorsqu’on enfile plusieurs virages successifs à haute vitesse. La suspension absorbe très bien les petites et moyennes bosses, rendant l’expérience de conduite encore plus agréable. Dans les virages, on ne se sent pas déporté et les skis restent bien en contact avec le sentier. Lorsque l’on roule dans des sentiers plus accidentés, la motoneige demeure prévisible, ce qui procure un sentiment de confiance avec votre monture. Côté moteur, le mariage du 850 Patriot dans le châssis Matryx est parfait. Le cadran numérique avec le système 7 S Display avec Ride Command est un élément à retenir.

ski-doo

Photo courtoisie, motoneiges.ca

Pour le fabricant québécois, Denis nous a présenté son coup de cœur, le Renegade X850 2021. Il a pu l’essayer sur une longue période, ce qui lui a permis de pousser au maximum l’expérience. L’unité essayée avait toutes les composantes des motoneiges qui sont sorties de la chaîne de montage. Lors des départs à partir de l’arrêt, le puissant moteur 850 E -TEC propulse la motoneige de façon impressionnante. La différence la plus importante se situe au niveau de la réaction de la machine. L’amortisseur arrière ainsi que les bras de suspension plus longs, avec le point de fixation plus élevé, diminuent grandement le transfert de poids vers l’arrière. Elle garde ainsi un meilleur contact avec le sentier sur l’ensemble de sa longueur. C’est également le cas dans les poussées d’accélération, qui sont aussi plus efficaces.