Les coups de cœur de Michel Garneau

Pour vous aider à faire vos choix en 2021, nous avons demandé l’opinion d’experts du domaine. Parmi ceux-ci, on retrouve monsieur Michel Garneau, rédacteur en chef de la revue Motoneige Québec et sommité reconnue dans le domaine. Il a accepté de nous faire part de ses coups de cœur, trois modèles par fabricant.

ski-doo

1 Chez Ski-Doo, il a choisi en premier lieu le nouveau modèle d’entrée de gamme dans la famille des motoneiges hybrides, le Backcountry 600 EFI. Il est équipé d’un nouveau moteur basé sur le fameux 600R E-TEC. Même s’il n’a pas la puissance de pointe de son grand frère, il est doux et possède une bonne puissance à bas et mi-régime. Le châssis REV G4 est léger et facilite les déplacements pour le pilote. Côté confort, ses suspensions font un travail surprenant dans la majorité des conditions. Elle est équipée d’un banc ultra-compact. Pour lui, cette motoneige, offerte à un prix très modique, est un modèle à tout faire qui saura vous plaire, peu importe votre destination.

2 Son deuxième choix s’arrête sur la MXZ X 850 E-TEC. Déjà reconnue comme une motoneige sportive et très performante, en 2021, elle est équipée des nouvelles suspensions rMotion et RAS X. Ces dernières réussissent à améliorer grandement l’ancienne version, ce qui confère à l’édition 2021 une plus grande stabilité, autant dans les virages que dans les bosses. Elle est confortable et possède une précision de conduite accrue. Son puissant moteur à injection directe continue d’offrir une puissance incroyable. Sa douceur de roulement était impensable antérieurement sur un bicylindre deux temps.

3 La troisième motoneige qui a attiré son attention chez le fabricant québécois est la Skandic SWT 600R E-TEC. En déplaçant la famille Skandic sur la plateforme modulaire REV G4 pour 2021, BRP ouvre la porte à de nombreuses améliorations. On peut parler de la nouvelle position de conduite qui hausse le confort, la nouvelle transmission Easy-Shift qui est plus conviviale et une amélioration perceptible dans la douceur de roulement. En sentier, une nouvelle calibration de la suspension avant rend la motoneige plus stable et plus performante. Modèle à vocation fortement utilitaire, la version propulsée par le moteur 600R E-TEC se démarque du lot hors piste en raison de sa légèreté et de la précision de son groupe motopropulseur.

POLARIS

1 La première motoneige retenue chez le fabricant américain, pour notre expert, est la 650 Indy VR1. Possédant un nouveau moteur, un châssis révisé et un nouveau tableau de bord multifonction, cette motoneige, offerte en versions 129 et 137 pouces, est superbe. Son moteur bicylindre, inspiré de près par l’impressionnant 850 Patriot, est d’une douceur incroyable, avec une plage de couple et une livrée de puissance qui séduisent. La minceur du nouveau châssis Matryx facilite les déplacements du pilote et assure une expérience de conduite paisible et des plus agréables. Ce modèle est équipé d’amortisseurs ajustables WE Velocity, d’une souplesse exemplaire.

2 La 850 Switchback Assault 146 est son deuxième choix. Nouveau joueur dans le segment dynamique des motoneiges hybrides, la 146 est un ajout à la famille de ce type de motoneige. Sa section médiane incroyablement étroite et ses marchepieds rigides et adhérents rendent les déplacements du pilote très faciles. Son puissant moteur 850 Patriot est prévisible et doux, toujours prêt à répondre aux sollicitations du pilote. L’ajout d’amortisseurs WE Velocity représente une amélioration impressionnante dans le niveau de confort, notamment lorsque les sentiers sont bosselés. Le tableau de bord 7S introduit une foule de nouvelles fonctions intéressantes.

3 Son troisième choix s’est arrêté sur la 850 Indy XCR. Nouvelle de l’an dernier, la 850 Indy XCR continue d’offrir un niveau de performances qui n’a aucune comparaison dans l’industrie. Véritable réplique d’une motoneige de course, elle offre un sentiment d’intégrité mécanique inégalée, une tenue en sentier des plus précise et des suspensions performantes, capables de dominer le terrain sans broncher. Son moteur est à la fois doux et puissant, complétant l’ensemble et faisant de la XCR une motoneige performante et incroyablement amusante à conduire.

YAMAHA

1 En 2021, le fabricant japonais arrive avec un nouveau modèle, le Transporter Lite. Cette motoneige est le fruit d’un projet conjoint avec Arctic Cat. Son moteur monocylindre à injection semi-directe, d’une puissance de 65 ch, est d’une douceur impressionnante, grâce entre autres à l’ajout d’un arbre d’équilibrage. La calibration des embrayages rend les départs très doux, un atout important le temps venu de naviguer dans la poudreuse. L’ajout d’un démarreur électrique et d’une marche arrière électronique vous rendra la vie encore plus facile. Elle est très agréable à conduire et je crois qu’on peut dire qu’elle représente un modèle idéal pour les propriétaires de chalets en forêt.

2 Dans la gamme SX Venom, on arrive aussi avec une petite nouvelle, en transformant ce modèle en motoneige de sentier. Avec son nouveau moteur monocylindre de 397 cc, elle a beaucoup à offrir. Compacte et légère, sa direction est précise et requiert très peu d’efforts. Nul doute que cela fera plaisir aux nouveaux motoneigistes. Les plus aguerris y trouveront aussi leur compte en raison de la façon intuitive avec laquelle elle interagit avec le pilote, lorsque les sentiers sont sinueux.

3 Le dernier choix de notre expert chez Yamaha s’arrête sur la SRViper L-TX GT. Ce modèle profite d’un second souffle depuis l’an dernier, en raison de la cartographie révisée du moteur et l’ajout d’une nouvelle suspension avant ARCS. On ajoute à cela le nouveau ski Atryke qui améliore la précision de conduite. Avec tous ces atouts, la L-TX GT est une motoneige de sentier très performante, avec un moteur tricylindre quatre temps, qui a retrouvé sa célèbre fougue, tout en gardant sa douceur de roulement exemplaire. Fiable, économique et confortable, elle est une superbe complice de voyage qui s’avère performante sans être intimidante.

ARCTIC CAT

1 Chez Arctic Cat, le premier choix s’arrête sur la Riot X 8000. Une année seulement après son lancement, cette hybride extrême subit une refonte pour 2021, les ingénieurs ayant choisi de la faire pencher plus du côté hors piste du spectre hybride. Reposant sur la même plateforme Ascender que les véritables montagnardes du fabricant, elle adopte aussi la suspension arrière à poutre unique Alpha One. En bout de piste, on obtient une motoneige qui est encore plus agile et performante dans la poudreuse, tout en demeurant agréable à conduire en sentier. C’est mission accomplie.

2 Pour l’expert, la ZR 9000 Thundercat représente son deuxième choix. Même si on ne peut noter comme changement majeur en 2021 que l’apparition de la nouvelle chenille Ripsaw II avec des talons de 1,25 pouce au lieu de l’ancienne version, il n’en demeure pas moins que cette motoneige est superbe en sentier. Avec sa puissance redoutable, une douceur de roulement exemplaire et un niveau de confort impressionnant, elle comblera les désirs des pilotes les plus aguerris. Polyvalente et amusante à conduire, elle est aussi performante en circulant à basse vitesse qu’elle l’est à étirer vos bras en accélération.

3 La M 4000 Blast arrive en 2021 avec un nouveau moteur, un nouveau châssis et un nouveau mandat. Elle est équipée d’un moteur monocylindre deux temps High Tech de 397 cc. Elle arrive aussi sur un châssis plus compact, permettant aux débutants de se sentir en confiance. Si on ajoute à cela la suspension arrière Alpha One, on peut dire que cette nouvelle version est très agréable à piloter. Légère, maniable avec juste assez de puissance, elle invite le pilote néophyte à s’immerger dans le monde de la motoneige, mais elle offrira aussi assez de performances pour contenter les pilotes aguerris.