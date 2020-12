Photos souvenirs: Isabelle Richer

« La Louve » honorée

Il y a 22 ans, lors du Gala des prix Gémeaux 1998, Isabel Richer, jeune trentenaire, recevait le prix de la Meilleure comédienne pour le rôle de Pauline Leblanc, « la louve » du téléroman L’ombre de l’épervier de Radio-Canada, dotée d’un pouvoir de pressentiment. Le célèbre père de la comédienne, Gilles Richer (Moi et l’autre, Poivre et Sel) était malheureusement décédé un an plus tôt.

Mariage heureux

Avec Luc Picard, en 1997, lors du tournage de la série L’Ombre de l’épervier. Pour les besoins du scénario, « La louve » et Noum Guité se mariaient sur fond d’océan gaspésien. L’année suivante, ils remportaient tous les deux un prix Gémeaux. C’est sur ce plateau qu’ils tombèrent amoureux et leur union durera plus de quinze ans. Ils se sont depuis retrouvés maintes fois sur les plateaux de tournage.

De films et de séries

En 2004, il y a déjà plus de 15 ans, lors de la promotion de L’incomparable Mademoiselle C (Marie-Chantal Perron). Isabel Richer y incarne Marlène Loiseau, la mère de la jeune Léonie, dont la maison est menacée de destruction par l’ignoble Maurice Moron (Pierre Lebeau – photo). La comédienne a joué dans une quinzaine de séries télé et autant de longs métrages québécois.

Panoplie de beaux rôles

Au début des années 2000, une dizaine d’années après sa sortie de l’École nationale de théâtre, la belle Isabel était désormais sur toutes les lèvres. À la télé, on la verra dans Grande Ourse II, réa-lisé par Patrice Sauvé qu’elle retrouve aujourd’hui dans La Faille, dans Vice Caché, Un homme mort, Les Invincibles. Au cinéma, elle sera notamment de La loi du cochon, Nouvelle France et Sans elle, de Jean Beaudin.

Cinéma

Dans L’enfant prodige, sorti en 2010, un film de Luc Dionne qui raconte la vie tragique du compositeur André Mathieu. Isabel (aux côtés de François Papineau et André Robitaille) incarne la comédienne Colette Ostiguy, dont le jeune pianiste tombe follement amoureux. Cette année-là, la comédienne devenait aussi la docteure Julie Lemieux dans la populaire série de Fabienne Larouche, Trauma.

♦ Isabel Richer est le personnage clé de l’excellente série La Faille qui vient de se terminer à TVA. Elle incarne la sergente-détective Céline Trudeau (photo principale) qui enquête sur des meurtres étranges dans la ville de Fermont, aux côtés notamment de Maripier Morin qui joue sa fille, Sophie, d’Alexandre Landry, Jean-Philippe Perras, Marc Messier et Élise Guilbeau. On peut revoir ce suspense policier en rattrapage sur Club illico ou sur TVA+(qub.ca/tvaplus).

♦ Isabel Richer reprendra bientôt son rôle d’enquêteuse. Les tournages de la seconde saison de La Faille doivent reprendre cet hiver, notamment au Château Frontenac, puis l’été prochain à Montréal.

♦ Isabel est la mère du jeune comédien Henri Picard (son père est Luc Picard) qui est du nouveau film Maria Chapdelaine, dont la présentation en salles vient d’être reportée à cause de la pandémie.