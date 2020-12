Pour une meilleure patrie

Si j’étais un grand homme, un très grand homme j’entends, vous n’avez pas idée de tout ce que j’aurais accompli jusqu’ici. Aujourd’hui, encore actif, allumé et impliqué, j’aurais 81 ans.

Début des années 60, j’aurais commencé timidement comme vendeur de pièces pour des tracteurs et autres équipements d’agriculture. En peu de temps, j’aurais compris les besoins de l’industrie et je me serais bien entouré pour fonder une entreprise répondant spécifiquement aux demandes. J’aurais établi des liens avec la Chine, l’Italie. J’aurais démarré mon usine, j’aurais innové et j’aurais communiqué ma passion.

Parallèlement, j’aurais cultivé mon goût pour les arts tout en mettant mon nez, ma bienfaisance un peu partout dans le développement du sport dans mon entourage. J’aurais donné beaucoup d’argent pour aider les domaines hospitalier et scolaire.

Ma collection d’instruments de musique serait unique au Canada, très rare au monde. Je prêterais volontiers pianos, stradivarius et autres à nos jeunes prodiges de la musique. Dans mon entreprise devenue d’autorité mondiale, il y aurait autour de 900 employés et je les connaîtrais tous. Eux, leur famille, leurs champs d’intérêt et je les traiterais comme mes amis. D’ailleurs, parmi mes amis, il y aurait de grands musiciens internationaux : Kent Nagano, Marc Hervieux, le chef Stéphane Laforest, mais aussi des grands du sport comme Guy Lafleur, Marcel Dionne, Gilles Courteau, Sean Couturier, les agents Pat Brisson, André Ruel et mettez-en.

JE SERAIS DONC

Je serais un homme jovial, gentil, compréhensif et tellement généreux.

Évidemment, j’aurais épousé Huguette, mon adorable Darling, une femme exceptionnelle, musicienne, cultivée. Décédée il y a deux ans et demi, je la pleurerais encore.

Ma fille Anne-Marie serait une merveilleuse pianiste classique et mon fils Daniel, un complice de tous les instants.

Donc, plusieurs auront compris que je serais Roger Dubois, le grand patron de Canimex, l’incroyable philanthrope de Drummondville qui recevra bientôt l’ordre du Canada. Un homme d’une qualité rare qui donne, donne et donne depuis plus de 50 ans.

Roger Dubois, un très grand homme.

TANT QU’À Y ÊTRE