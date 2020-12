Quel avenir pour Loui Eriksson avec les Canucks?

Après avoir tenté sans succès d’échanger Loui Eriksson pendant la saison morte, le directeur général des Canucks de Vancouver Jim Benning croit que l’attaquant peut encore rendre de bons services à sa formation.

«Nous avons tenté de lui trouver une nouvelle équipe, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Mais ça ne s’est pas produit», a dit Benning jeudi en entrevue à Sportsnet 650.

«Pour l’instant, Loui a un contrat avec nous. C’est un bon joueur défensif et il peut encore écouler des pénalités pour nous.»

La production d’Eriksson a ralenti depuis qu’il a signé un contrat de six ans pour 36 millions $ avec les Canucks en 2016. La saison dernière, le Suédois de 35 ans n’a récolté que 13 points, dont six buts, en 49 matchs. Il a également été blanchi de la feuille de pointage en 10 matchs éliminatoires lors des dernières séries.

«On voulait qu’il marque davantage lorsqu’on a signé avec lui, ce qui n’est pas arrivé, a poursuivi Benning. Mais c’est toujours un membre de notre équipe, de notre groupe. C’est un gars qui a de l’expérience.»

Eriksson a été écarté de la formation à plusieurs reprises la saison dernière et a laissé savoir que la relation n’était pas parfaite entre lui et l’entraineur-chef Travis Green.

Avant de joindre les Canucks, Eriksson avait connu six saisons de plus de 20 buts dans la LNH, avec les Stars de Dallas et les Bruins de Boston.