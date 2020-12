Réconfort pour les enfants

Depuis le début de la pandémie, plus qu’à l’habitude sans doute, la télévision accompagne les enfants. En cette période des Fêtes, voici quelques rendez-vous réconfortants, nouveaux ou indémodables.

Spécial Princes et Princesses

La royauté fascine toujours les enfants. Voici donc une rafale d’histoires pour les émerveiller : Le cygne et la princesse – un mystère royal, Le cygne et la princesse – un Noël enchanté, Le Petit Prince, La princesse des cygnes – en mission secrète et La princesse des cygnes – aventures chez les pirates.

◆ Aujourd’hui 13 h à 20 h 30 sur Yoopa

Le Petit Prince

Photo courtoisie, Déferlantes

Une belle façon d’initier les plus grands au théâtre et à la musique classique grâce à ce conte philosophique qui traverse le temps. Le Petit Prince figure d’ailleurs au programme de plusieurs écoles au dernier cycle du primaire. Yannick Nézet-Séguin dirige l’Orchestre Métropolitain. Sophie Cadieux assure la mise en scène dans laquelle on retrouve Benoît Brière, Renaud Lacelle-Bourdon et Sophie Desmarais.

◆ Demain 20 h 30 à Télé-Québec

Mammouth

Photo courtoisie, Télé-Québec

À mi-chemin entre la revue de l’année et une remise de prix, ce gala, animé par Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse, est devenu un incontournable pour les ados. En plus, il met en valeur des initiatives positives puisqu’il célèbre les personnalités inspirantes de l’année.

◆ Vendredi 11 décembre 20 h à Télé-Québec

Tintin et l’affaire Tournesol

Photo courtoisie, Télé-Québec

Un des bonheurs du temps des Fêtes qui ne se perd pas de génération en génération est de retrouver les classiques de Ciné-cadeau. Parmi eux, les aventures de Tintin, reporter intrépide, occupent toujours une belle place. Ici, il doit résoudre l’enlèvement de son ami le professeur Tournesol après qu’il ait créé un nouvel appareil.

◆ Samedi 12 décembre 17 h à Télé-Québec

Astérix et Cléopâtre

Photo courtoisie, Télé-Québec

Nous sommes nombreux à connaître quelques répliques de ce classique par cœur alors que nos célèbres Gaulois, Astérix et Obélix, sont mandatés par Cléopâtre pour l’aider à bâtir son temple en un temps record après un pacte avec Jules César.

◆ Dimanche 13 décembre 18 h 30 à Télé-Québec

Casse-Noisette

Photo courtoisie, Grands ballets canadiens

À défaut de le voir en salle cette année, voici une magnifique captation de ce grand classique des Fêtes par les Grands Ballets Canadiens. On y retrouve Clara, le Casse-Noisette qui se change en prince et surtout les dragées, les flocons, les rats, les moutons, les jouets et les gourmandises qui prennent vie le temps d’une nuit magique.

◆ Vendredi 18 décembre 19 h sur ICI TÉLÉ

Hôtel Transylvanie – la série

Photo courtoisie, Sony Pictures Animation

Les personnages sont passés du grand au petit écran et un épisode est consacré à la période des Fêtes. Ici, Mavis, qui trouve que Krampus néglige son travail, doit s’associer à un certain père Noël barbu pour sauver Abominoël.

◆ Samedi 19 décembre 10 h sur ICI TÉLÉ

Nelly et Simon – Mission Yéti

Photo courtoisie, Les Films Séville

Ce film d’animation québécois des producteurs de La légende de Sarila nous entraîne sur les traces du mythique Yéti alors qu’une détective et un jeune anthropologue découvrent les montagnes de l’Himalaya.

◆ Samedi 19 décembre 18 h 30 à Télé-Québec

Dans une galaxie près de chez vous

Photo courtoisie, Télé-Québec

Ceux qui ont grandi avec Brad, Valence, Flavien, Pétrolia, Bob, le robot Serge et bien sûr le capitaine Patenaude voudront sans doute initier une nouvelle génération à cet humour déjanté, aux mésaventures absurdes et aux proverbes douteux. Ce film nous mène en 2034 alors que la Terre est inhabitable et que l’équipe du Romano Fafard doit découvrir une autre planète pour accueillir l’espèce humaine.

◆ Samedi 19 décembre 20 h 20 à Télé-Québec

Père Noël a volé notre chien

Photo courtoisie, Universal

C’est l’amour des animaux jumelé à la féérie des Fêtes. Une famille part sur les traces du père Noël lorsque celui-ci semble être parti avec son chien à la veille de Noël. Un film présenté sans pause publicitaire.

◆ Lundi 21 décembre 13 h sur Yoopa

Boréal Express

Photo courtoisie, Warner BrosW

Un beau classique des Fêtes qui raconte les aventures d’un garçon qui, doutant de l’existence du père Noël, monte à bord d’un train mystérieux. Ce film d’animation de Robert Zemeckis avec Tom Hanks a entraîné une petite révolution visuelle.

◆ Mardi 22 décembre 20 h 15 sur Yoopa

Alix et les Merveilleux

Photo courtoisie, Radio-Canada

C’est une grande fête au pays des Merveilleux puisque c’est la célébration des échanges de couronnes. Une maladresse d’Alix pourrait mettre en péril la fête. Un épisode de la populaire série sous des airs festifs.

◆ Mercredi 23 décembre 6 h 30 sur ICI TÉLÉ

Le Noël d’Ari Cui Cui

Photo courtoisie, Ari Cui Cui

La chanteuse aimée des tout-petits devra sauver Noël après avoir pris connaissance que le père Noël avait échappé la poche contenant tous les cadeaux des enfants.

◆ Jeudi 24 décembre 6 h 30 sur ICI TÉLÉ

Les Octonauts, Yétili et 44 chats

Photo courtoisie, Yoopa

Ces séries très populaires auprès des enfants proposent des épisodes thématiques aux airs des Fêtes pour patienter jusqu’au réveillon.

◆ Jeudi 24 décembre dès 6 h sur Yoopa

Casse-Noisette : l’histoire jamais racontée

Photo courtoisie, Alliance Vivafilms

Ce conte d’Hoffmann est incarné ici par une jeune Elle Fanning (le film date de 2010) qui voit ses jouets prendre vie lors de la nuit de Noël après avoir reçu de son oncle un casse-noisette. Une proposition différente du ballet.

◆ Jeudi 24 décembre 12 h à Télé-Québec

Dounia

Photo courtoisie, Tobostudio

Petite réfugiée syrienne joueuse et curieuse de 6 ans, Dounia a vu sa maison d’Alep détruite par la guerre civile. On la suit dans son périple alors qu’elle prend la route des migrants avec ses grands-parents. Une belle façon d’aborder avec les enfants ce thème à la fois actuel, difficile, mais plein d’humanité.

◆ Vendredi 25 décembre 11 h à Télé-Québec

Les minions

Photo courtoisie, Yoopa

Ces charmants et très travaillants petits hommes jaunes seront bien en vue pour les Fêtes. On découvre ici qui ils sont avant d’écouter en rafale Détestable-moi. Ce film nous introduit aux origines tout en traversant les grands moments de l’Histoire qui ont vu naître quelques méchants. On retrouve alors Kevin, Stuart et Bob qui sont en quête d’un nouveau grognon à servir. Ce film a remporté plus d’un milliard de dollars au guichet, preuve de sa grande popularité.

◆ Lundi 28 décembre 20 h 45 sur Yoopa

C’est magique

Photo courtoisie, Radio-Canada

Place à l’émerveillement grâce au magicien Daniel Coutu qui propose aux enfants des tours de magie et des sketches plein d’humour sur différents thèmes.

◆ Du 28 décembre au 1er janvier 8 h 30 sur ICI TÉLÉ

Flippons 2020

Photo courtoisie, TFO

Flip TFO est une plateforme pour les Franco-Ontariens de 9 à 12 ans. On y retrouve un contenu humoristique et éducatif, dont l’émission Flip. L’équipe propose aussi une revue de l’année humoristique. Le défi lancé cette année ? Réparer 2020. Katherine Levac, elle-même Franco-Ontarienne, sera de la partie.

◆ Jeudi 31 décembre 20 h à TFO

Passe-Partout : le Jour de l’an

Photo courtoisie, Télé-Québec

Après avoir accompagné les enfants tout au long de cette année peu commune, Passe-Partout, Passe-Montagne et Passe-Carreau débutent 2021 avec eux lors de cette émission spéciale consacrée à accueillir la nouvelle année. Avis aux petits lève-tôt !

◆ Vendredi 1er janvier 8 h à Télé-Québec