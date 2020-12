Rosalie fait sa comédie

Un univers rose bonbon mélangé avec quelques blagues crues qui friseront les oreilles de certains. C’est ce que propose Rosalie Vaillancourt avec sa nouvelle websérie, Rosalie – La comédie musicale.

Dès les premières secondes de Rosalie – La comédie musicale, on comprend ce que l’humoriste a voulu faire avec ce nouveau projet éclaté. Tournée entièrement devant un écran vert (green screen), la production nous emmène immédiatement dans un monde fictif, complètement inventé. Et ça fonctionne !

« J’ai trouvé que le green screen améliorait la série, dit Rosalie. C’est encore plus rose bonbon. »

Visuellement, on pourrait se croire dans un projet jeunesse. Mais dès qu’on entend parler les différents personnages, notamment celui du père campé par Sébastien Dubé (Les Denis Drolet), on comprend qu’on s’adresse à un public averti.

« Je ne pouvais pas le faire à moitié, car sinon, ç’aurait eu l’air d’une émission pour enfants, dit Rosalie. Il fallait vraiment que ce soit trash. Ce sont les contrastes que j’ai tout le temps aimés. Je suis une petite blonde qui fait des affaires plus crues. J’ai l’air d’une fille en communications, alors que je suis humoriste. »

Mêmes chansons

La websérie a été réalisée par Olivier Landry. « Pauvre gars, il a travaillé des jours et des nuits là-dessus ! » dit Rosalie. Les textes ont été coécrits par Rosalie, Sandrine Viger et Charles-Alex Durand. « On a adapté le spectacle que j’avais présenté à Zoofest en 2016, dit Rosalie. Les textes ont été presque tous réécrits. Mais on a gardé les chansons intactes, car elles étaient trop bonnes ! »

Les pièces, conçues par JS Houle (musique), avec l’aide de Mathieu Bouillon (textes) et Rosalie sont accrocheuses dès la première écoute. « Ça fait cinq ans que je les mets dans mon char chaque jour (rires) ! » lance l’humoriste.

Avec Rosalie – La comédie musicale, Rosalie Vaillancourt a voulu critiquer le show-business québécois. « J’ai voulu montrer que c’est un milieu trash », dit-elle.

Côté triste

La distribution de cette comédie musicale nouveau genre compte notamment Pierre-François Legendre, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Rita Baga, Katherine Levac et Greg Beaudin (Snail Kid).

Au premier épisode, le personnage de Rosalie quitte Saint-Hyacinthe pour aller à Montréal dans l’espoir de devenir connu. « Il y a plein de petits clins d’œil au milieu d’aujourd’hui, dit Rosalie. Sacha Bourque fait une imitation d’Éric Salvail. On parle du sexisme du milieu, des influenceurs qui font de la pub, du fait qu’on se ressemble tous un peu en tant que Blancs. Et on parle aussi des agressions sexuelles. »

« Ça m’a vraiment fait du bien de faire un projet humoristique qui me ressemble comme ça. La première version de l’histoire [dans le spectacle de 2016] ne comptait pas la partie triste. Mais ça l’est dans la nouvelle version. Même si j’aime vraiment mon métier, ç’a quand même un peu joué sur ma santé mentale d’être connue et d’apprendre que des amis du milieu prennent de la drogue ou agressent des gens. »

Le sixième et dernier épisode de la websérie Rosalie – La comédie musicale sera mis en ligne samedi à 17 h sur facebook.com/rosalievaillancourtlol.