«Un homme averti ne vaut rien» de Romain Sardou: secrets et lourds héritages

Passionné par l’histoire de l’Amérique – on lui doit d’ailleurs la saga America –, l’écrivain Romain Sardou propose cet automne un thriller palpitant aux accents d’Amérique avec Un homme averti ne vaut rien. Cette grande saga familiale plonge au cœur de familles marquées par les guerres de pouvoir, le monde interlope, les secrets de famille et les ambitions démesurées. Une saga qui scrute l’héritage laissé par les générations d’avant... et ce que les plus jeunes veulent en faire.

Orphelin, Michael Monroe a grandi à Londres dans la pauvreté. Mathilde Bateman est issue d’une grande famille de New York. L’un veut changer de vie, l’autre souhaite changer le monde. Ils ne se connaissent pas et n’auraient jamais dû se croiser... mais le destin va les percuter tous les deux, à tout jamais.

Dans son 12e roman, Romain Sardou invite ses lecteurs à suivre ses personnages au cœur d’un thriller sous haute tension, qui les fera voyager de Londres à Boston, puis à Savannah – des endroits qu’il connaît bien. Michael et Mathilde traquent la vérité et veulent faire la lumière sur leur passé et sur leurs familles.

La saga America

En entrevue depuis Paris, Romain Sardou discute avec entrain de son nouveau roman, remède parfait contre le marasme actuel. « Le livre a beaucoup à voir avec les deux tomes d’America, qui racontaient les débuts des États-Unis. À travers l’histoire de deux familles, je racontais qui étaient les hommes et les femmes, quels étaient leurs idéaux, et comment ce pays s’est construit, pourquoi et avec qui. »

Il avait beaucoup travaillé sur l’esprit des pionniers – ces gens généralement partis d’Europe. «C’étaient des Allemands, des Anglais, des Italiens qui fuyaient l’Europe, pour des raisons différentes. Qu’est-ce qui s’est passé entre eux pour créer une nation aussi marquante? J’étais très attaché à ça.»

Avec Un homme averti ne vaut rien, il reprend les familles des deux tomes d’America, deux siècles plus tard, pour faire un miroir : où en est l’Amérique par rapport à ces grands pionniers?

«Cet esprit de conquête, cette soif de liberté, on en est où aujourd’hui ? Est-ce que l’Amérique a trahi ses idéaux ou pas? Et surtout, qu’est-ce qu’on fait de cet héritage? Est-ce qu’on l’assume ou pas?»

Un lourd héritage

L’idée de l’héritage historique l’a travaillé encore plus. «En regardant l’Amérique d’aujourd’hui, et même nos sociétés occidentales en général, je constatais qu’une toute jeune génération a justement un problème avec l’héritage de la société que leurs aînés leur transmettent.»

«C’est la première génération qui refuse ce monde trop pollué, cette société qui est allée trop loin dans ses besoins de consumérisme. Les enfants de la génération de Greta Thunberg.»

Questionner le passé

«J’ai pris deux grandes familles très riches, avec beaucoup de pouvoir, avec des héritiers, des jeunes, qui vont questionner l’héritage et la fortune que leurs parents leur transmettent. D’où vient tout cet argent, tout ce pouvoir ? La jeune génération d’aujourd’hui n’accepte plus ce qu’on leur donne, les yeux fermés.»

L’écrivain note que la jeune génération a envie d’un nouveau monde... sauf qu’il n’y a plus de territoire à conquérir, contrairement aux générations des siècles précédents. «Le nouveau monde, il faut qu’on le fasse chez nous. Il faut qu’on le réinvente chez nous.»

Histoire d’amour

Par ailleurs, c’était la première fois, en 12 romans, qu’il écrivait une histoire d’amour. «Dans mes autres romans, il y a des couples amoureux, mais je n’avais jamais créé deux personnages qui tombent amoureux. Je suis très attaché à eux parce que c’est une nouvelle couleur dans mes livres. L’histoire d’amour a une vraie raison d’être.»

Romain Sardou est écrivain.

Il est l’auteur de romans à succès, dont Pardonnez nos offenses et Personne n’y échappera , en plus de la saga en deux tomes America .

Un homme averti ne vaut rien est son 12e roman.

EXTRAIT

«Pourtant, avec cette Jennifer Muir, c’était inattendu et complètement différent. Pourquoi ne ressentait-il pas l’envie de la fuir, d’échapper à son attraction? L’évocation seule de son prénom le troublait, faisait vibrer des sensations inconnues qui l’impressionnaient, et qui duraient. Tout lui semblait anormalement extrême dans leurs rapprochements.

Jennifer vivait exactement la même impression.

Une femme qu’on sait inatteignable (une Muir!), c’est comme une déesse.

Un homme qui s’est montré héroïque (Tilbury!), c’est comme un dieu.»