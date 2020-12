SM Sport devient concessionnaire Polaris

Les amateurs de motoneiges Polaris pourront désormais compter sur un nouveau concessionnaire à Québec avec l’arrivée en scène de SM Sport.

« En septembre dernier, nous avons fait l’acquisition du Groupe Action Performance qui détenait plusieurs bannières de produits, dont Polaris, d’expliquer Dave Marcotte, copropriétaire de l’entreprise. Nous avons jumelé le tout avec ce que nous offrions déjà à notre clientèle. » En plus de Polaris, ils ont aussi acquis les bannières KTM et Husqvarna.

Pour cet expert, il s’agissait d’offrir une multifonctionnalité aux amateurs qui se présentent chez eux.

« Ce que nous voulions offrir à notre clientèle, c’est de venir chercher chez nous une multifonctionnalité au niveau des marques disponibles. Maintenant, l’amateur qui va nous visiter pourra toujours découvrir les produits Yamaha et Arctic Cat, et en plus, Polaris. »

Maintenant qu’il y a trois marques sous le toit de SM Sport, le but premier pour les propriétaires est d’offrir le service après-vente qui a fait la renommée de l’entreprise.

« Le service pour nous est toujours l’élément le plus important, d’expliquer M. Marcotte. Nous voulons offrir le maximum de possibilités aux gens, toujours avec un prix très compétitif. En venant chez nous, les gens n’ont pas besoin de faire des visites à plusieurs endroits. Ils vont trouver chez nous ce qu’ils recherchent. Nous voulons continuer d’offrir un service à la hauteur de ce que fait SM Sport depuis 46 ans. »

UN ÉVENTAIL COMPLET

Pour toute l’équipe de M. Marcotte, l’arrivée de cette nouvelle bannière marque une étape très importante.

« Nous avons en main l’éventail complet de produits Polaris depuis nos débuts avec cette compagnie. Toutefois, cette année, avec l’histoire de la COVID, les motoneiges partent très vite. Il y a des modèles dans les trois marques que nous offrons que je ne suis plus capable d’avoir », d’expliquer M. Marcotte.

Pour ce spécialiste qui est en poste depuis 18 ans chez SM Sport, il y a une explication simple à cet engouement pour la motoneige.

« On peut penser à une augmentation de 15 % chez nous dans la vente de motoneiges. Les gens ont besoin de s’évader et de faire une activité, dans ce monde où bien des choses ne sont plus accessibles. Le sport motorisé récréatif est devenu important pour plusieurs parce que c’est devenu leur pilule, leur médicament pour se sortir de cette situation complexe que nous vivons présentement. Ça devient une évasion pour eux ». Il est vrai que le temps que l’on passe aux commandes d’une motoneige nous permet d’oublier bien des choses négatives qui nous entourent.

Avec l’acquisition du commerce, le détaillant de Loretteville a ajouté une corde de plus à son arc.

« Avec l’acquisition de Groupe Action Performance, nous avons en main le plus grand inventaire de pièces à tous les niveaux, que se soit pour la mécanique, le vêtement, et plus, pour toutes les marques que nous représentons. »

Présentement, le concessionnaire a en main plus de 60 unités neuves et usagées prêtes à livrer. À vous de les découvrir.