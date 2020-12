Suggestions de cadeaux de Noël

Contrairement aux années passées, à cause de la pandémie, la ruée du magasinage du temps des Fêtes bat déjà son plein. Si vous n’avez toujours pas acheté les différents présents que vous souhaitez remettre aux personnes qui comptent pour vous, je vous présente aujourd’hui une liste d’articles qui réjouiront à coup sûr les êtres chers. Retenez qu’en optant pour des accessoires et des équipements de chasse et de pêche, vous viserez en plein dans le mille, car, en plus d’être vraiment très populaires, ces activités de prélèvement ont connu une incroyable recrudescence au cours des derniers mois.

Chaleur appréciable

Photo courtoisie

Peu importe l’activité extérieure que l’on pratique, si l’on a les pieds gelés, on ressent rapidement un vif inconfort. Les bas chauffants en laine de mérinos Fahrenheit Zéro proposent trois intensités de chaleur, et ce, pendant six heures. Le modèle FZ1500, avec télécommande, est offert avec deux batteries lithium-ion rechargeables de 3,7 V et un chargeur mural à connecteur mini USB.

Prix : 179,99 $ au groupepronature.ca

Ça mord

Photo courtoisie

Les ensembles Splash Jr de la compagnie Zebco sont spécialement pensés et conçus pour permettre aux jeunes de 6 à 9 ans d’avoir encore plus de plaisir à la pêche. Ils sont résistants, faciles à manier, de couleurs attrayantes, remplis de 6 livres/test et leur scion est à l’épreuve des entremêlements. La version Splash Floating offre les mêmes avantages pour les enfants de 3 à 5 ans et elle flotte.

Prix : 19,99 $ et 17,99 $ au Zebco.com

Rehausser

Photo courtoisie

Afin de mettre vos venaisons encore plus en valeur, l’équipe de Chasse Québec s’est associée au seul fabricant d’épices québécois à avoir remporté un prix mondial : Pat BBQ. Les produits de la gamme Rouge sauvage qu’ils ont développés sont à base de canneberges avec une légère touche pimentée. Pour les fêtes, il est possible de commander un ensemble cadeau incluant un pot à épices et une bouteille de sauce.

Prix : 19,99 $ au patbbq.com

Dans la neige

Photo courtoisie

Pour jouir pleinement de l’hiver, pour la chasse, la pêche blanche, le colletage, etc., il est fort pratique de flotter sur la neige. Stéphane Allaire, des boutiques Momo sport de Sherbrooke et de Granby, propose les raquettes Olympia pour leur simplicité, leur facilité d’utilisation et leur résistance. Le modèle plastifié, pour enfant, mesure 7 X 18 po et celui en canevas, pour adulte, 9 X 24 po.

Prix : 69,95 $ et 119,95 $ au momosports.com

Vraiment utile

Photo courtoisie

En plus de générer des flammes sans fumée grâce à leur système de soufflerie interne, les Biolite Campstove2 peuvent également produire une belle source d’énergie de 3000 mAh avec leur batterie intégrée. L’adepte que vous souhaitez gâter pourra se réchauffer, cuire sa nourriture, allumer une lumière flexible de 100 lumens ou tout simplement charger son cellulaire. Le tout est léger et compact.

Prix : 169,99 $ au fr.altitude-sports.com

Au sec

Photo courtoisie

Il est important d’être bien habillé à la pêche. Le nouvel imperméable Gill OS3 Coastal, fabriqué avec deux couches de matériaux enduits, protégera celui qui le recevra contre les pires intempéries. Si le manteau et la salopette sont assez performants pour la navigation côtière et certains garde-côtes, il le sera assurément pour un manieur de canne. Le tout est étanche, confortable, léger et bien conçu.

Prix : 365 $ et 210 $ au www.blyacht.com

Fini les insectes

Photo courtoisie

Nous avons tous hâte à l’été. Le seul problème avec cette saison, c’est la présence de bibittes volantes qui nous incommodent. Le répulsif antimoustique Thermacell Patio Shield repousse efficacement ces bestioles en créant une zone de protection de 15 pieds sans parfum et sans DEET. Cet appareil compact s’installe aussi bien sur le patio ou la terrasse qu’à votre site de chasse ou de pêche.

Prix de détail : 34,99 $ au sportsexperts.ca/fr

Un bon support

Photo courtoisie

Les chasseurs doivent parfois parcourir de grandes distances à pied. Il est impératif que leurs bottes soient confortables, chaudes, à l’épreuve de l’eau, robustes, et qu’elles offrent une bonne stabilité. La compagnie Danner est reconnue pour chausser les militaires et les forces de l’ordre. Le modèle de chasse Pronghorn Gore-Tex avec sa plate-forme Terra Force Next rendra un passionné fort heureux.

Prix : 314,99 $ au sail.ca

Bien organisé

Photo courtoisie

L’amateur de pêche qui aime voyager léger ou le débutant appréciera recevoir le coffret de rangement amélioré Flambeau 6381TB. Ses huit divisions permettent à son heureux propriétaire d’avoir sa sélection d’offrandes préférée à portée de la main. Il y a même un couvercle rabattable et un compartiment inférieur qui augmentent le volume d’espace pour y ranger tous les menus objets.

Prix : 14,99 $ au zone-ecotone.com

À date

Photo courtoisie

En plus de réjouir celui qui recevra le très imagé calendrier 2021 de la Fondation de la faune du Québec, qui met plusieurs espèces animales de chez nous en vedette, vous aiderez financièrement cet organisme à soutenir leurs différents projets de conservation. Vous pouvez le commander en faisant un don de 25 $ et plus ou en devenant donateur mensuel.

Pour en savoir plus, 1 877 639-0742 ou www.jedonneenligne.org/fondationdelafaune/CB2020/

Debout

Photo courtoisie

Les dames savent qu’il n’est pas toujours facile de soulager une envie d’uriner en nature. Ajoutez à cela qu’en ces temps difficiles, les restos, les stations-service, etc., ont fermé l’accès à leurs toilettes. Le GoGirl est une urinette réutilisable qui permet aux femmes de faire pipi debout comme les hommes. Fabriquées en silicone médicale, elles sont offertes en rose et en kaki.

Prix : 16,95 $ au ddrpleinair.com

Porte-canne

Photo courtoisie

Les amateurs de pêche à la traîne, que ce soit pour le doré, la truite mouchetée, la grise ou autres, apprécieront assurément le nouveau porte-canne universel pivotant R-5 de Scotty. Il s’agit de l’un des modèles les plus polyvalents développés à ce jour. Il maintient bien en place et en sécurité les ensembles pour le lancer léger, lourd, à la traîne, à la mouche et à bouton-poussoir.

Prix : 34,95 $ au sail.ca

Tranchant

Photo courtoisie

Si vous êtes à la recherche d’un présent original, vous devriez emballer et placer sous l’arbre de Noël le couteau Stockman Browning Buckmark Classic 310. Ce canif commémoratif à deux lames pliantes en acier inoxydable durable 3Cr est présenté dans un boîtier cadeau très attrayant qui souligne le 50e anniversaire de ce modèle. Idéal pour le collectionneur ou l’adepte tout équipé.

Prix : 49,99 $ au canadiantire.ca

En toute sécurité

Photo courtoisie

Si vous connaissez quelqu’un qui a un kayak, un canot, un bateau, un pédalo, un Sea-Doo, un ponton, etc., même un avion sur flottes, il appréciera les taquets portatifs EZE Docker. L’utilisateur n’a qu’à insérer cet accessoire robuste, monté sur une tige en acier galvanisé dotée d’un puissant ressort, entre deux planches de quai pour solidement amarrer son embarcation et même ses meubles sur un patio.

Prix : 29,97 $ au ezedocker.com