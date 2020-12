Un automne chargé pour Pierre-Yves Cardinal

Pierre-Yves Cardinal s’attendait à avoir un automne tranquille côté travail en raison de la pandémie de COVID-19. C’est plutôt le contraire qui s’est produit.

L’acteur de 42 ans a en effet multiplié les tournages depuis que le milieu de l’audiovisuel québécois s’est remis au boulot, l’été passé. Au cours des dernières semaines, Pierre-Yves Cardinal a partagé son temps entre les plateaux des séries télé L’Échappée et Contre-offre, mais aussi entre ceux des films Sam (de Yan England) et Au revoir le bonheur (de Ken Scott).

En plus de ces tournages, l’acteur a fait la promotion de deux films qui ont pris l’affiche pendant l’automne : Nadia, Butterfly de Pascal Plante et L’État sauvage du cinéaste français David Perrault.

« C’est spécial parce qu’à un certain moment, tout était annulé, confie-t-il en entrevue au Journal. Puis finalement, l’été passé, les productions ont dit : OK, on y va pareil. Tout s’est enchaîné assez rapidement. J’ai eu finalement quatre ou cinq projets qui ont été tournés pendant la pandémie. Je me considère très chanceux. J’ai finalement eu un automne très occupé. »

En fréquentant les plateaux de tournage de plusieurs productions différentes, Pierre-Yves Cardinal a pu constater à quel point les règles sanitaires ont été appliquées avec rigueur.

« Il y a tellement de précautions qui sont prises, analyse-t-il. D’ailleurs, quand on y pense, c’est quand même assez remarquable qu’il n’y ait pas eu de cas sur les plateaux de tournage. Ce que je trouve spécial, c’est que certaines mesures sont différentes d’un plateau à l’autre. Il y a des trucs qui sont strictement interdits sur un plateau. Puis, quand tu arrives sur un autre plateau, tu t’aperçois que la production a concentré ses efforts sur d’autres mesures sanitaires. »

Un western hors norme

Ce n’est pas tous les jours qu’un acteur a la possibilité de jouer dans un western. Pierre-Yves Cardinal a eu cette chance il y a environ deux ans en se faisant offrir un des personnages du film français L’État sauvage, dont l’intrigue est campée aux États-Unis en 1861, pendant la guerre de Sécession. Le Québécois y incarne un mercenaire qui aide une famille de colons français à fuir le Missouri pour traverser le pays et éventuellement retourner en France.

« C’était vraiment trippant de pouvoir jouer ce genre de rôle, avec des chevaux et dans des paysages de westerns, » souligne Pierre-Yves Cardinal.

« Mon personnage est un anglophone qui vient du sud des États-Unis, alors j’ai pu me permettre de garder un petit accent francophone. C’est un projet qui était le fun à tourner. Ce n’est pas un si gros rôle pour moi, mais toute l’aventure était agréable. »

Comme le film est coproduit par la boîte québécoise Metafilms, plusieurs scènes de L’État sauvage ont été tournées il y a deux ans dans les Laurentides. Mais, fait étonnant, c’est en Europe que le cinéaste français David Perrault a tourné la majeure partie de son film.

« On a tourné dans les Pyrénées et en Espagne, dans la région de La Mancha, explique Pierre-Yves Cardinal. Au début, je trouvais ça spécial qu’on tourne en Europe des scènes qui doivent se passer dans l’Amérique du 19e siècle. Mais quand je suis arrivé sur place, j’ai compris. Il y a des paysages hallucinants là-bas. D’ailleurs, il y a beaucoup de westerns-spaghettis qui ont été tournés dans la région de La Mancha. C’était très dépaysant comme décor. »

► Le film L’État sauvage est offert sur Crave et sur la plateforme en ligne de MK2 l MILE END.