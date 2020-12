Un guide pour les nouveaux motoneigistes

Avec l’arrivée cet hiver de plusieurs nouveaux adeptes, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec a décidé de rédiger son guide du nouveau motoneigiste.

« Nous sommes parfaitement conscients que l’explosion des ventes de motoneiges va se traduire par un plus grand nombre d’adeptes dans les sentiers, d’expliquer Michel Garneau de la FCMQ. Tous ces gens ont besoin d’informations. Le monde de la motoneige a beaucoup évolué depuis quelques années. Ils ont besoin d’avoir ces infos avant de se lancer dans l’aventure. »

Le but de cet ouvrage est de monter une trousse d’outils/informations qui va s’adresser aux néophytes ou nouveaux adeptes de l’activité, aux touristes faisant la location d’une motoneige à un centre de location et aux nouveaux acheteurs d’une motoneige.

L’achat d’une motoneige doit se faire en tenant compte de certains critères précis. Il faut définir quels seront nos besoins en termes de pratique, sentier ou hors piste. Il faut aussi connaître les équipements inclus comme le démarreur électrique, la marche arrière, les poignées chauffantes, les sièges chauffants, les types de pare-brise, les différentes chenilles, et plus. Il faut aussi prendre le temps de bien choisir ses vêtements. Habits, sous-vêtements, casques et connaître la gamme de vêtements électriques chauffants disponibles sur le marché.

LA PRATIQUE DE L’ACTIVITÉ

Pour conduire une motoneige, il faut bien connaître les commandes, mais aussi les techniques dans les différentes situations que vous pouvez rencontrer en sentier. Dans la loi qui régit les véhicules hors route, les conséquences de conduire avec les facultés affaiblies sont importantes. Il faut avoir en main votre certificat d’immatriculation et d’assurance, et votre permis de conduire. Vous devez connaître les endroits où vous pouvez circuler et quand circuler. La vitesse, les échappements, la signalisation et l’application de la loi par les agents de la paix et les agents de surveillance, autant de sujets dont vous devez être au courant.

Il y a aussi la cohabitation avec les autres personnes sur les sentiers. Il faut respecter les limites de vitesse à proximité des résidences, demeurer dans le sentier et respecter les droits de passage. L’environnement est aussi important et on doit le respecter tout autant en ne laissant pas de déchets lors de vos randonnées.

Tous ces éléments et plusieurs autres vont se retrouver dans le nouveau guide de la Fédération, qui devrait être disponible pour l’ouverture de la saison.

En attendant de l’avoir en main, vous pouvez vous renseigner sur le site de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec à l’adresse www.fcmq.qc.ca. Vous y trouverez une foule d’informations pertinentes qui vous donneront un éclairage complet sur le monde de la motoneige.