Un homme achète six voitures électriques et en offre cinq en cadeaux

Un retraité montréalais vient d’acheter six voitures électriques d’un coup chez un concessionnaire de la région de Lanaudière, une pour lui et les cinq autres pour des membres de sa famille et des amis à qui il voulait faire des cadeaux.

Julien Croteau et les heureux élus se sont rendus chez Bourgeois Chevrolet, à Rawdon, mercredi après-midi, pour la prise de possession des six Chevrolet Bolt EV, un véhicule entièrement électrique, d’une valeur d’environ 45 000 $.

«C’est un don à des gens que j’aime, mais aussi un don à la planète. J’ai 76 ans, et j’ai vu ce qu’on a fait à l’environnement et comment tout s’est dégradé en si peu de temps. C’est peut-être une goutte dans l’océan, mais si chacun faisait ça, ça aurait un impact», a confié Julien Croteau, rencontré à cette distribution de cadeaux bien spéciale.

Le retraité a choisi de donner les voitures à trois de ses petits-enfants, à un ami ainsi qu’à un couple de ses anciens employés.

M. Croteau est déjà propriétaire de plusieurs voitures, dont deux électriques.

«J’ai une quinzaine de voitures, alors on peut dire que je suis un vrai gars de char!»

Les petits-enfants à qui sont destinées les voitures ont choisi eux-mêmes la couleur de leur véhicule. Le rouge l’a emporté. Ce sont les parents qui en ont pris possession en attendant qu’ils soient en mesure de les conduire.

Sonia Gingras et Michel Gaudry, ses employés pendant 12 ans, se sont dit très touchés du geste de leur ancien patron. «C’est de l’amour, une marque d’appréciation extraordinaire. On n’aurait pas eu les moyens d’acquérir une voiture comme celle-là, mais on va être très fiers de la conduire et de pouvoir faire ça pour la planète», a dit Sonia Gingras.

La voiture que M. Croteau a gardée pour lui est une véritable œuvre d’art, peinte entièrement à la main de couleurs vives par l’artiste Jean Tannous. Elle est recouverte par endroit de bouts de tissus et... de feuilles d’or.

L’artiste est persuadé qu’elle résistera aux intempéries. «Bien sûr c’est une voiture de collection; il faudra la remiser dans un garage. Par contre, c’est la troisième voiture que je peinture ainsi, en utilisant un vernis spécial qui fait ma renommée et qui résiste à tout. Elle peut sans problème passer dans le lave-auto!»