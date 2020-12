Premier Tech, un siège social en expansion

Vingt-trois. C’est le nombre de transactions que Premier Tech a réalisées en cinq ans. Et malgré la pandémie, cette cadence devrait se poursuivre, car la direction a encore très faim. Elle s’attend même à dénicher des opportunités d’affaires en raison des impacts financiers causés par la crise.

Au cours des derniers jours, l’employeur de Rivière-du-Loup a annoncé trois acquisitions en France qui feront grossir sa famille de 80 personnes.

Aqua Assainissement SAS, AMI Assainissement SAS et Neve Environnement se joindront en janvier à la branche Eau et Environnement du groupe québécois. Le montant de ces transactions n’a pas été dévoilé.

Pourrait-on voir d’autres acquisitions d’ici la fin de l’année ? Non, répond au bout du fil la haute direction. Mais en 2021? Assurément. La cible de Premier Tech est de mettre le grappin sur quatre à six compagnies par année.

Après la crise financière de 2008, Premier Tech s’était rapidement installée du côté des prédateurs. Et c’est la même position que la compagnie souhaite prendre pour la prochaine année afin de continuer de grossir.

«Nous avons les assises financières, la structure et l’appétit pour faire des acquisitions de toutes les dimensions», indique au Journal le président et chef de la direction, Jean Bélanger, aussi actionnaire.

«Certains impacts de la crise actuelle vont être similaires à 2008. En 2009, 2010 et 2011, nous avions réalisé des acquisitions très structurantes et stratégiques. On voit déjà, nous avons lancé des lignes à l’eau, qu’en 2021 et 2022, il devrait y avoir des opportunités pour des transactions qui pourraient avoir un impact important sur Premier Tech», poursuit-il.

La direction dit vouloir aussi miser sur une croissance organique.

«Oui, il y a les acquisitions, mais dans les 30 dernières années, 60 % de notre croissance a été organique», nuance l’homme d’affaires.

500 emplois au Québec

Photo courtoisie

Récemment, Premier Tech a annoncé que 251,2 M$, dont 45 M$ sous forme de prêt provenant du gouvernement du Québec, allaient être investis dans les installations du Bas-Saint-Laurent pour accélérer la transformation numérique du groupe et appuyer la division recherche et développement.

Au cours des cinq prochaines années, Premier Tech espère créer 500 nouveaux emplois au Québec, dont «300 à 350» à son siège social.

Pas question de vendre

Même si elle reçoit trois ou quatre offres non sollicitées d’achat ou de partenariat par an, notamment de différents fonds d’investissement, la direction de Premier Tech refuse toujours l’idée d’être avalée.

«C’est flatteur, mais non merci», répond le grand patron en poste depuis 21 ans.

Premier Tech espérait atteindre le milliard de dollars de ventes cette année. La pandémie a brouillé les cartes, comme pour d’autres compagnies. Ce n’est toutefois que partie remise en 2021, promet le président.

«Si cela n’avait pas été de la crise, je pense qu’on aurait peut-être réussi cette année. On va être tout près. À moins d’une surprise, on devrait franchir le cap du milliard à notre prochaine année financière», conclut celui qui est à la tête d’une organisation de 4600 employés à travers le monde.

Premier Tech brasse des affaires dans le secteur de l’horticulture, de l’agriculture, des équipements industriels et des technologies environnementales. En 2017, Québec avait aussi accordé une subvention de 3 M$ à cette compagnie, ainsi qu’un prêt sans intérêt de 18 M$.

QUELQUES CHIFFRES

1923 : année de fondation

Siège social à Rivière-du-Loup

Des ventes de près d’un milliard de dollars en 2020

4600 équipiers dans le monde, dont plus de 1000 au Québec

47 usines dans 16 pays

Présente dans 27 pays

Chiffres d’affaires : Amérique du Nord (20 %), Europe (25 %) et ailleurs (15 %)

Source : Premier Tech

Une compagnie privée qui mise sur la transparence

Photo courtoisie

Cinq questions que nous avons posées au patron de Premier Tech, Jean Bélanger.

Doit-on s’attendre à d’autres transactions d’ici un an?

Pour faire en moyenne cinq transactions par année, nous regardons 30 ou 35 dossiers. Il y a toujours des acquisitions qui sont analysées. [...] Seulement depuis juin, nous avons réalisé cinq transactions en France.

Pourrait-on voir une acquisition de plus de 100 millions $?

Lorsqu’il y a des crises, lorsqu’il y a des moments de soubresauts, cela amène des opportunités d’affaires. C’est la réalité [...] Pour une transaction de 100 millions $, oui c’est possible, mais en ce moment, il n’y a pas de dossier du genre sur la table. C’est un niveau qui demande de trouver la vraie bonne cible et une bonne chimie entre les individus.

Est-ce que Premier Tech pourrait retourner à la bourse?

Non, nous y avons été de 1997 à 2007 [...] Je pense qu’aujourd’hui, nous avons le meilleur des deux mondes. Nous avons conservé tous les systèmes d’une compagnie publique et nous avons l’agilité et la stabilité d’une compagnie privée qui a la capacité de se financer.

Vous êtes aujourd’hui une entreprise privée, pourquoi continuez-vous de dévoiler vos résultats financiers?

Il y a tellement une belle discipline, rigueur et gouvernance qui se met en place lorsque nous sommes une compagnie publique et qui permet de communiquer avec le personnel, les fournisseurs et les clients. Cela permet d’avoir le même message pour tout le monde et d’avoir une transparence. Pour nous, on ne pouvait pas imaginer de ne pas continuer à donner cette transparence lors de notre privatisation. Cela fait partie de notre culture.

Que peut-on souhaiter pour 2021?

Que l’on soit dirigeant d’entreprise ou citoyen, je pense que c’est un retour graduel à une nouvelle normalité. Que toutes les entreprises, petites ou grandes, puissent travailler dans un contexte de stabilité.

Avec la collaboration de l’émission Mêlez-vous de vos affaires présentée à QUB radio