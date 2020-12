Boucherie Himbeault, la référence

Les statistiques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ne sont pas encore publiées, mais d’ores et déjà, il y a un indice indiscutable révélant que la chasse de l’automne a été fructueuse.

L’indicateur est à Saint-Stanislas-de-Kostka et s’appelle Boucherie Himbeault, un des plus importants, mais surtout un des plus polyvalents bouchers de viandes sauvages au Canada.

Les couteaux n’ont pas chômé au cours des deux derniers mois. Les Himbeault viennent « d’arranger » 347 orignaux et, tenez-vous bien, 1554 chevreuils.

L’arrivage est spectaculaire. À titre de simple observateur ou de curieux, ça vaut la peine de vous avancer dans l’arrière-pays de Valleyfiled jusqu’à ce petit village, début novembre, afin de découvrir la file de pick-ups en attente avant de voir débarquer le succès des chasseurs. On place les bêtes dans d’immenses congélateurs, on laisse faisander la viande et, ensuite, on dépèce et prépare en fonction des demandes. Rôtis, saucisses, viande hachée, charcuterie, viande fumée, etc., et on empacte sous vide.

Il y a plusieurs années, grand-papa Gérard Himbeault tenait une boucherie presque conventionnelle en travaillant surtout les bêtes de ferme. En 1986, son fils Raymond a pris le flambeau et il a réorienté l’entreprise strictement vers la viande de gibier. Sans jeu de mots, ce fut un succès bœuf !

Polyvalence

Même si le grand atelier est loin des grands centres, de nombreux chasseurs partent de loin pour recourir aux services des Himbeault, dont Daniel, 40 ans, représente la troisième génération. Orignaux, chevreuils, mais aussi, ours, dindons sauvages, oies blanches, canards, outardes et même les wapitis et sangliers, ceux-là abattus en circuit fermé, sont attendus sur les étals de travail.

De l’enclave

YGreck