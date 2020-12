But atteint grâce à ton Courrier, Louise

Je te remercie d’avoir publié ma lettre dans laquelle j’expliquais que deux amis âgés (87 et 82 ans) dont je m’occupe et qui n’ont d’autre famille que moi, ne voulaient pas prendre la peine de rédiger un acte notarié en ma faveur, dans le cas du décès de celui qui survivrait à son frère, pour que j’hérite. Grâce à cette publication et aussi à ta réponse, ils m’ont dit que ce n’était tellement pas clair quand j’en parlais, que ça entrait par une oreille et que ça sortait par l’autre. Enfin la lumière s’est faite dans leur cerveau et je t’en suis reconnaissante.

Madame Versa

Je suis ravie de voir que ce Courrier a une portée tangible. Il arrive que certaines choses exprimées sous le coup de l’émotion ne sortent pas dans des mots qui font assez images dans le cerveau pour atteindre leur but.