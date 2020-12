Cinq gardiens admis au Temple échangés par le CH

Patrick Roy n’est pas le seul gardien de but, maintenant membre du Temple de la renommée du hockey, à avoir été échangé par les Canadiens. Si les légendes que sont Georges Vézina, Bill Durnan ou Ken Dryden, ont joué toute leur carrière dans l’uniforme Bleu-Blanc-Rouge, d’autres icônes qui ont défendu la cage du Tricolore n’ont pas eu la même chance.

Et, si tout le monde critique encore ce que Réjean Houle avait obtenu en retour de Roy, on ne peut pas dire que les prédécesseurs ont eu la main plus heureuse en se départissant de ces grands cerbères de l’organisation.

1er octobre 1933 – George Hainsworth est échangé aux Maple Leafs de Toronto en retour de Lorne Chabot

Même après près d’un siècle, le nom de George Hainsworth apparaît toujours en grosses lettres dans le livre des records de la Ligue nationale. Son total de 22 jeux blancs lors de la campagne 1928-29 sera probablement impossible à battre.

Vainqueur de la Coupe Stanley en 1930 et 1931, Hainsworth est nommé capitaine du Tricolore pour la saison 1932-33. Celui que l’on surnommait «Little George» est cependant échangé aux Maple Leafs de Toronto la saison suivante par le gérant Léo Dandurand. Ce dernier souhaitait, à l’époque, ajouter un joueur francophone à sa formation et ainsi augmenter les assistances aux rencontres de l’équipe.

Le Montréalais Lorne Chabot s’amène ainsi à Montréal. Chabot ne jouera qu’une saison avec les Canadiens, avant de prendre la route de Chicago, où il gagnera le trophée Vézina lors de la saison 1934-35.

George Hainsworth vient, encore aujourd’hui, au troisième rang pour le nombre de jeux blancs en carrière avec 94. Il n'est devancé que par Martin Brodeur et Terry Sawchuk.

Hainsworth a été admis au Temple de la renommée du hockey en 1961.

4 juin 1963 - Jacques Plante est échangé aux Rangers de New York en compagnie de Phil Goyette et Don Marshall, en retour de Lorne «Gump» Worsley, Léon Rochefort, Dale Balon et Len Ronson

À la conclusion de la saison 1962-63, Jacques Plante est toujours au sommet de son art, ayant remporté le trophée Vézina et le trophée Hart pour la campagne 1961-62. Fort de cinq conquêtes consécutives de la Coupe Stanley à la fin des années 50, le Canadien vient toutefois d’échouer dans sa tentative de mettre la main sur le précieux trophée pour une troisième fois de suite.

Le directeur général de l’équipe, Frank Selke, prend donc la décision de secouer sa formation en échangeant son gardien vedette à New York, dans une transaction impliquant sept joueurs.

À l’image de bien des portiers de sa génération, Plante avait un caractère bien à lui. Selon ce qu’on rapportait à l’époque, il ne se gênait pas pour pointer du doigt ses coéquipiers dans la défaite. Ses problèmes d'asthme ne s’améliorent pas et sa relation avec l’entraîneur-chef Toe Blake n’est pas au beau fixe.

Plante devient donc une cible de choix pour Selke qui décide qu’il est temps de passer à autre chose. La légende prend la direction du «Big Apple».

Sur le coup, tout le monde s’entend pour dire que les Rangers ont le meilleur dans la transaction. Heureusement pour le CH, après un séjour de près de deux ans avec les As de Québec, «Gump» Worsley effectue un brillant retour et permet à l’équipe de renouer avec la Coupe en 1965. Il mènera également le Tricolore aux grands honneurs en 1966, 1968 et 1969.

Pour ce qui est de Plante, son passage chez les Rangers dure deux saisons au cours desquelles il ne parvient pas à atteindre les séries. Il annoncera ensuite pour une première fois sa retraite, avant d’effectuer un retour au jeu à l’âge de 40 ans, avec les Blues de St-Louis lors de la première expansion de la Ligue nationale.

Jacques Plante a été admis au Temple de la Renommée du hockey en 1978.

27 février 1970 – Lorne «Gump» Worsley est échangé aux North Stars du Minnesota en retour d’un montant d’argent

Bien que peu significative, cette transaction implique elle aussi un membre du Temple de la renommée qui a laissé sa marque avec le CH. Échangé de New York à Montréal en retour notamment de Jacques Plante en 1963, Lorne «Gump» Worsley avait pris la décision de se retirer du hockey peu après le début de la saison 1969-70.

Une décision qui relevait de sa crainte des voyages en avion (devenus plus fréquents en raison de l’expansion) et aussi de l’éclosion de Rogatien Vachon, qui s’était établi comme numéro un de l’équipe lors des récentes séries éliminatoires.

Approché par le directeur général des North Stars du Minnesota, Wren Blair, à l’hiver 70 pour partager le travail devant le filet avec Cesare Maniago, Worsley, âgé de 40 ans, décide de mettre sur la glace son projet de retraite. Sam Pollock échange donc les droits de son gardien au Minnesota. Il disputera finalement cinq saisons, menant sa formation à trois participations aux séries éliminatoires.

Lorne «Gump» Worsley a été admis au Temple de la Renommée du hockey en 1980.

4 novembre 1971 – Rogatien Vachon est échangé aux Kings de Los Angeles en retour de Denis DeJordy, Noel Price, Doug Robinson et Dale Hoganson

Après le départ de «Gump» Worsley en 1970, Rogatien Vachon se voit confier le rôle de gardien numéro un du Tricolore. L’équipe connaît toutefois une saison décevante et est exclue des séries pour la première fois depuis la saison 1947-48.

La saison suivante, Vachon est toujours l’homme de confiance devant le filet pour la saison régulière, mais au printemps, il se fait ravir son poste par un nouveau venu, du nom de Ken Dryden. Dryden mène le CH à la Coupe Stanley et remporte au passage le trophée Conn-Smythe.

Au début de la saison 1971-72, insatisfait d’avoir perdu son poste, Vachon demande à être échangé. Le directeur général Sam Pollock trouve preneur chez les Kings de Los Angeles où Vachon deviendra l’un des meilleurs gardiens de but de la décennie 70. Heureusement pour le CH, les succès de Dryden feront vite oublier Vachon car aucun des joueurs obtenus dans la transaction ne réussira à s’imposer dans l’uniforme Bleu-Blanc-Rouge.

Rogatien Vachon récoltera 171 victoires et 32 jeux blancs en sept saisons avec l’équipe californienne.

Il a été admis au Temple de la renommée du hockey en 2016.