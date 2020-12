Cocktail de drogues et absence d’ambulance

La coroner Francine Danais a recommandé la présence d’une ambulance et d’une équipe paramédicale sur le site du festival Valhalla Sound Circus de Kazabazua, en Outaouais, après la mort accidentelle d’un jeune homme de 19 ans qui avait consommé de la drogue lors de l’événement l’an passé.

Le rapport de la coroner rendu public la semaine dernière examine les faits liés à ce tragique incident qui s’est produit le 18 juillet 2019.

On y apprend notamment qu’Alec Paré avait consommé des drogues, plus particulièrement des méthamphétamines et de la MDMA, qu’il s’était procurées sur le site du festival, en plus du cannabis et de l’alcool.

«Au matin du 20 juillet 2019, ses amis constatent qu’il a changé, que son regard est vitreux. Il tient des propos incohérents et a des hallucinations visuelles. Alec Paré consomme à nouveau des drogues. Il présente des coups de soleil», peut-on y lire.

La coroner a également indiqué que les ambulanciers avaient été appelés via le 911 à 18 h 30, car le jeune homme présentait des difficultés respiratoires. Les ambulanciers étaient arrivés à 18 h 39.

«Ce délai apparait raisonnable considérant qu’il s’agit d’une région rurale avec un grand territoire à couvrir», a souligné Me Francine Danais.

«Bien que chacune des substances consommées par Alec Paré étaient à des concentrations non toxiques, c’est la combinaison de celles-ci, ajoutée à un élément de chaleur et de déshydratation qui a contribué à son décès.»

Dans une autre recommandation, Me Danais a estimé qu’il serait important de prévoir sur le site du festival un endroit aménagé à l’abri du soleil pour éviter les malaises liés au coup de chaleur.

«Par ailleurs, il m’a été impossible de parler au responsable du festival pour discuter du dossier des améliorations à apporter au niveau de la sécurité», a conclu la coroner.