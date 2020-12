Grands chantiers

Brigitte Thibault et Étienne Brault ont profité de la pandémie et du nombre restreint de tournois pour procéder à d’importants changements dans leur jeu.

Pendant la pause forcée de ses Bulldogs de l’Université Fresno, dans la conférence Moutain West de la NCAA, Thibault a mis un grand chantier en branle. La refonte d’un élan sur la scène amateur ne s’opère pas en cognant un petit panier de balles. Thibault a plutôt usé de milliers de balles à l’entraînement.

Elle a modifié sa posture, sa position à l’adresse et sa vitesse, entre autres. Des modifications qui ont ajouté de la puissance à un élan déjà musclé.

Mais le travail ne s’est pas déroulé sans heurts. Souvent mal à l’aise, elle a su appliquer ses nouveaux apprentissages en tournoi, raflant au passage le prestigieux trophée du championnat amateur féminin Western.

Année d’opportunités

« L’année 2020 m’a énormément aidée en raison de tous les changements apportés dans mon jeu. C’est l’année la plus difficile que j’ai eu à traverser, physiquement et mentalement », a signalé la golfeuse amatrice occupant le 150e rang mondial.

« Je la définis comme une année d’opportunités, a renchéri celle qui a redoublé d’ardeur dans le gymnase pour améliorer sa souplesse et sa puissance. Toutes mes habitudes ont changé. C’est un bonus d’y être arrivée sans me préoccuper des soucis qui n’en valent pas la peine. C’est beaucoup de travail. »

Thibault conçoit que ces changements pourront l’amener au niveau suivant. Elle se prépare aussi depuis longtemps pour sa deuxième participation au Championnat amateur féminin du Augusta National. Elle devait y être en avril dernier avant l’annulation de la compétition. Ce n’était que partie remise pour l’édition 2021, qui est sur les rails, selon les récents commentaires du président Fred S. Ridley au Tournoi des Maîtres.

Alors que le calendrier des tournois est annulé cet automne dans sa conférence universitaire, la golfeuse de 22 ans continue sa préparation en prévision de cet important championnat à Augusta. Bercée par son expérience en avril 2019, elle connaît déjà son plan d’attaque. Elle souhaite entre-temps mettre à exécution ses acquis.

Année difficile

Comme Thibault, Étienne Brault a aussi usé des balles du champ d’exercice du club Pinegrove et du golf Exécutif de Montréal. Avec son nouvel entraîneur, Shauheen Nakhjavani, l’athlète de 24 ans s’est attaqué à son élan afin d’améliorer sa rotation dans un mouvement moins naturel.

Photo d'archives

Les modifications permettent d’améliorer la qualité de ses frappes et sa précision en plus de diversifier ses trajectoires. En générant plus de vitesse, il frappe aussi plus loin, ce qui devient la norme.

Mais à l’inverse de sa compatriote, qui avait réussi à concocter un calendrier d’une dizaine de tournois, Brault n’a pas obtenu les mêmes occasions à sa première année chez les pros. Il l’a plus souvent mis en application dans une ronde d’entraînement que sous pression en situation compétitive.

« C’était une année difficile. Je n’ai pas pu profiter pleinement de cette première saison pro. J’ai beaucoup réfléchi. Je me suis concentré sur les points à corriger, mais je disposais de très peu de façons d’analyser mes progrès.

« Je crois que 2020 m’a causé du retard comme tous les autres, a-t-il ajouté. Mais 2020 m’a donné l’opportunité de me préparer. C’était une année de transition et de changements. »

Dès le début de la saison 2021 dans le circuit Mackenzie, il retrouvera le statut conditionnel qu’il avait gagné avant la pandémie. En maîtrisant son nouvel élan, il pourrait rapidement consolider sa position.