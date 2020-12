La COVID contre le climat

Neuf mois et l’impossible a été accompli.

Deux, voire trois vaccins contre la COVID-19 ont été développés. D’autres risquent de suivre.

On a beau être à la veille de Noël, on ne peut pas parler de miracle, ici.

Non, c’est le fruit d’une mobilisation scientifique, financière sans précédent dans l’histoire. L’accomplissement de tout ce dont nos sociétés développées sont capables.

La fameuse lumière au bout du tunnel nous laisse entrevoir qu’en un an et demi, la planète aura sinon endigué, au moins diminué les ravages de ce virus traître et insidieux.

C’est bien la preuve que « quand on veut on peut ».

Alors, la question se pose : pourquoi sommes-nous incapables d’une telle mobilisation mondiale pour freiner le réchauffement de la planète ?

Question de perspective

Vous me direz que la COVID-19 tue.

Plus de 1 500 000 morts en douze mois, ce nombre a convaincu nos gouvernements de choisir la vie avant l’économie.

Et pourtant, à terme, le réchauffement climatique se révélera tout aussi meurtrier, sinon plus.

Or, selon les estimations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, au bas mot 150 millions de personnes de plus vont mourir dans un réchauffement climatique de 2 degrés, plutôt que de 1,5 degré.

Mais ces destins sacrifiés, ces villes inondées, ces pays transformés en déserts, on peine à les imaginer. Ils sont lointains.

Alors, on relativise.

Rebâtir en mieux

Pour sauver des vies, la majorité des pays du monde ont accepté d’imposer des sacrifices impensables à leur économie. Ils se sont imposé une récession sans précédent. Ils ont largué la prudence budgétaire.

Le gouvernement fédéral a déjà dépensé près de 400 milliards de dollars pour affronter la pandémie. À elle seule, la vaccination des Canadiens coûtera 13 milliards de dollars.

Or, plusieurs études estiment qu’il en coûterait 100 milliards sur 10 ans au fédéral pour mettre en place les leviers qui permettraient de transformer l’économie canadienne en une économie verte.

C’est pas mal moins cher que la pandémie !

Et pourtant, nos gouvernements ont bien compris que l’on craint de sacrifier une once de notre niveau de vie actuel en faveur de celui de demain.

On peut bien s’imaginer qu’on évitera les fléaux du réchauffement climatique, tout comme on a passé des décennies à ignorer les risques d’une éventuelle pandémie.

Au lieu de se mettre la tête dans le sable, il serait temps de tirer les leçons de la pandémie pour enfin déployer des efforts semblables pour la lutte contre les changements climatiques.