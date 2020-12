La pizza hawaïenne charme les Américains

Une pizza inventée au Canada est la plus populaire de sa catégorie cette année aux États-Unis, selon l’application de livraison de repas GrubHub.

La pizza hawaïenne, qui aurait été pour la première fois créée par Sam Panopoulos en Ontario en 1962, a pris la première place parmi les pizzas commandées sur GrubHub. Et ce mets qui contient des ananas a le vent dans les voiles durant la pandémie de COVID-19, car le nombre de livraisons pour ce type de pizza de janvier à novembre a augmenté de 689 % par rapport à la même période l’an dernier.

Du côté des hamburgers, ceux avec des champignons à l’ail ont remporté la palme. Les commandes sur GrubHub pour ce plat ont été en hausse de 637 % par rapport à 2019.

Quel item a fait l’objet de la plus grosse commande unique sur GrubHub? Il s’agit de 300 burritos aux fèves. C’est devant 210 biscuits aux brisures de chocolat et 140 tacos croustillants qui sont en 2e et 3e position.

Les frites sont en première place pour les accompagnements devant les rondelles d’oignons sur l’application GrubHub. Du côté des desserts, la tarte aux pommes est en tête, suivie d’une coupe glacée au chocolat fondant et de la crème brûlée.