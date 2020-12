Le circuit canadien de retour l’été prochain

Le mois de juin est encore loin et nombreux sont les obstacles à surmonter d’ici là. N’empêche, le circuit canadien Mackenzie opéré par le PGA Tour vise un retour au jeu dès l’été prochain, a appris Le Journal. Un objectif positif qui valorisera les golfeurs professionnels québécois.

À cause de la fermeture de la frontière canado-américaine et de tous les enjeux sanitaires reliés à la pandémie de la COVID-19, les dirigeants avaient fait une croix sur la saison 2020, laissant plus d’une centaine de professionnels dans le néant.

Selon ce qu’il a été permis d’apprendre récemment, le circuit canadien présenterait un calendrier complet d’une douzaine de tournois à partir de juin, moment où il prenait habituellement son envol au fil des années passées.

Arrêt à Montréal

Un arrêt dans la région de Montréal est aussi prévu. Alors qu’il devait accueillir l’escale en septembre dernier, le club Le Blainvillier le fera même plus tôt dans la saison.

Ce circuit international du PGA Tour officialisera le tout avant la nouvelle année, a-t-il été permis d’apprendre.

Pour l’instant, les dirigeants doivent ficeler les détails avec les autorités de la Santé publique afin de mettre sur pied un programme sécuritaire pour le retour sur les allées.

Depuis juin, le plan sanitaire du grand circuit de la PGA est efficace. Celui-ci serait appliqué aux trois circuits de développement internationaux.

Parmi les principaux enjeux, le Mackenzie Tour cherche à trouver des solutions afin que ses golfeurs américains, qui représentent la forte majorité des membres, soient en mesure de traverser la frontière au printemps.

À ce sujet, le gouvernement canadien montre peu d’ouverture dans son application des restrictions de voyage aux équipes professionnelles. Les Blue Jays de Toronto n’ont pu évoluer au Centre Rogers cet été et, récemment, les Raptors ont annoncé qu’ils joueraient leurs matchs locaux à Tampa, en Floride, dès le lancement de la nouvelle saison de la NBA.