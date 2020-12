Le mont Rushmore et du courage

Depuis mars, Joey Savoie a vécu des expériences inoubliables en raison de la pandémie. À bord de son VUS 2005, il a grugé des dizaines de milliers de kilomètres à courir les tournois dans l’Ouest américain. Ses trajets l’ont même poussé à visiter des endroits reculés de l’Amérique.

Entre deux tournois l’été dernier, le Québécois de 26 ans n’a pu s’empêcher de faire un long détour par Keystone, dans l’ouest du Dakota du Sud, depuis l’Iowa.

La raison de ce changement de cap rallongeant sa route de près de huit heures et 700 kilomètres en direction du Colorado ? Grand adepte de la présidence américaine, il devait contempler de ses yeux le mont Rushmore. Dans le contexte de 2020, il immortalise ce moment, posé avec son masque devant le monument présidentiel, perdu au milieu de nulle part...

« Ce monument est une merveille aux États-Unis. Je ne pouvais pas rater cette occasion d’y aller, a-t-il affirmé après sa visite à George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Ç’a nettement valu le détour. Il y a aussi d’autres œuvres à voir et endroits à visiter. »

Route de gravier

À sa première année chez les pros, Savoie savait qu’il ne roulerait pas sur la belle autoroute asphaltée vers le circuit de la PGA. Il y a longtemps qu’il s’attendait à rouler sur le chemin de gravier afin de parvenir à son objectif ultime. Le jeu de dominos déclenché par la pandémie l’a toutefois poussé à évoluer dans des circuits qui ne figuraient pas dans ses plans originaux.

En jetant un œil sur 2020, le golfeur de 26 ans n’est pas déçu de son expérience. C’est tout le contraire. Il n’a aucun regret à avoir évolué dans les circuits secondaires du Dakota et du Outlaw. Il a plongé dans le réservoir avec les requins américains à la recherche de rares bourses alléchantes. Comme lui, les plus gros d’entre eux nageaient en eaux inconnues.

« Ultimement, ce ne sont pas des endroits où tu veux faire carrière, mais la majorité des golfeurs y sont passés, à l’exception de 0,01 %.

« Ce qu’on a vécu est incontrôlable. J’ai réussi à grandir et m’améliorer. J’ai vu que plus on est bas dans la hiérarchie, plus ça coûte cher, s’exclame-t-il à propos des inscriptions coûtant plusieurs centaines de dollars. Il faut avoir confiance en ses moyens, car la loi des probabilités est toujours présente. Il faut aller chercher le résultat. Personne ne va te l’offrir. C’est la guerre. Le champion ramasse presque tout. C’est une nouvelle leçon. »

Commanditaires

Par chance, le membre de l’équipe canadienne a reçu l’aide de l’organisme national et de précieux commanditaires tels que les Laboratoires Biron et Stingray.

« J’ai réussi à planifier un bon calendrier. Malgré la pandémie, il fallait trouver des solutions. Celles-ci se trouvaient à 30 heures de voiture de la maison. Je suis chanceux, car j’ai participé à plus de tournois que la moyenne de mes coéquipiers. »

« Je suis très fier, ajoute celui qui a réalisé bon nombre de performances dans le top 10. Je suis parti loin, dans le milieu de nulle part. J’avais littéralement ma vie paquetée dans mon char. Il faut du courage. Je suis fier de l’avoir vécu et d’avoir bien joué. »

De retour au Québec, il ne s’est pas assis sur ses lauriers dans l’attente de la nouvelle saison de golf. Avec son diplôme en comptabilité en main depuis deux ans, il s’est dégoté un emploi.

Le regard vers 2021, il souhaite rouler sur une route beaucoup moins cahoteuse, mais tout aussi formatrice, et espère savourer une première victoire professionnelle.