Le programme élite en sécurité

À l’inverse de plusieurs fédérations sportives au pays, Golf Canada n’a pas sabré son programme de développement en 2020. La diversification de ses revenus des dernières années lui a permis de garder le cap.

Ainsi, la trentaine d’athlètes des trois paliers des équipes nationales a profité des mêmes ressources qu’à l’habitude et poursuivi son développement dans un contexte fort différent.

Si l’on se fie aux rapports annuels de 2019, l’organisme dépense annuellement environ 2 M$ dans son programme élite.

Les fonds qui y sont injectés proviennent de ses partenaires, des commanditaires, du gouvernement, des retombées marketing et de sa fondation, entre autres. Du lot, il faut mentionner l’importante contribution de la Banque Royale du Canada (RBC), une très précieuse alliée dans le développement de la relève.

À cela s’ajoutent environ 10 % des recettes des deux omniums nationaux. En 2019, Golf Canada a fracassé des records en accueillant 175 000 spectateurs à ses grands championnats, un record. Il a ainsi réussi à dégager des profits nets de 1,23 M$ tout en enregistrant la plus forte croissance de la décennie.

Tête hors de l’eau

Tous ces éléments ont contribué à établir le solide budget 2020 du groupe de haute performance. Quand la pandémie a frappé en mars, l’organisme est parvenu à garder sur les rails son programme élite. Comme toute autre entreprise, il a attaqué les dépenses courantes pendant que ses golfeurs tournaient au ralenti.

Laurence Applebaum

Président de Golf Canada

« Au début, nous étions très inquiets de la situation. Mais pour une multitude de raisons, dont la renaissance et les progrès du sport, l’année 2020 est une grande surprise », a indiqué le chef de la direction, Laurence Applebaum, en entrevue avec Le Journal de Montréal quelques jours après avoir bouclé son année financière.

« Nous avons survécu et même prospéré, a-t-il ajouté en poussant un soupir de soulagement. On a traversé la tempête avec l’appui de tous, dont nos membres, nos commanditaires et le gouvernement. »

Et ce, même en annulant les deux grands championnats nationaux, les omniums féminin et masculin. Bien que cette année soit financièrement douloureuse, Applebaum ne pense pas qu’aux chiffres sur papier. Sportivement, il est conscient que ces deux événements représentent une belle vitrine pour la relève canadienne.

« C’est aussi une grande déception. Nous voulons toujours leur accorder une chance de rivaliser face aux meilleurs golfeurs au monde. Je pense à Joey Savoie, Brigitte Thibault et Céleste Dao, ils ont saisi leurs opportunités en participant à leur omnium respectif depuis quelques années. On espère être en mesure de leur redonner cette occasion l’été prochain », a témoigné Applebaum.

Selon nos informations, le budget opérationnel de l’équipe nationale en 2021 n’est pas amputé. C’est plutôt le contraire. En plus d’ajouter des ressources et d’investir davantage, Golf Canada a élargi ses rangs en sélectionnant six athlètes additionnels. Des 29 espoirs, huit viennent du Québec.

La formation professionnelle sera annoncée d’ici quelques semaines. Elle comptera également des athlètes de la Belle Province.