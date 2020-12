Les apparences sont trompeuses

Quand Pierre-Luc Brillant s’est fait offrir le rôle de Stéphane Giroux dans L’Échappée, tout ce qu’il savait, c’était qu’il s’agissait du capitaine d’un crevettier habitant à Matane. L’auteure Mylène Chollet retenait visiblement quelques informations clés...

Cette image du bon pêcheur sans histoire, c’est également celle qu’on a vendue aux téléspectateurs du populaire feuilleton en début de saison. Mais plus les épisodes passent, moins on y croit. Les choses se préciseront lundi soir, quand TVA diffusera la finale automnale.

Joint au téléphone, Pierre-Luc Brillant confirme nos soupçons en gardant le silence sur plusieurs aspects du scénario. « On m’interdit de parler de plusieurs choses », explique le comédien.

Une chimie naturelle

Pierre-Luc Brillant n’est pas le seul acteur à s’être greffé au casting de L’Échappée cette année. Son personnage est entré dans l’action de manière dramatique, lorsqu’on a retrouvé le corps inanimé du bébé de Kim (Isabelle Blais), sa conjointe.

Cette tragédie familiale a donné l’occasion à Pierre-Luc Brillant et Isabelle Blais de plonger dans plusieurs scènes chargées émotivement. Et puisqu’ils forment un couple loin des caméras depuis une dizaine d’années, les deux acteurs ont joué ces séquences sans devoir rester à deux mètres l’un de l’autre, un luxe en 2020.

« Isabelle et moi, on s’est connus en jouant, rappelle le comédien. C’est quelque chose de très naturel pour nous. La chimie est toujours au rendez-vous, d’autant plus qu’on peut répéter chez nous, faire des italiennes, parler des personnages... Mais pas trop, parce que ça peut devenir aliénant. »

Un challenge

Pierre-Luc Brillant trouve son compte en jouant dans L’Échappée. Non seulement parce qu’après quatre saisons, on parle d’une production « bien huilée », mais parce que côté textes, il n’y a rien de banal.

« Pour un comédien, c’est toujours intéressant parce qu’il y a beaucoup de viande autour de l’os. C’est challengeant. »

Des craintes

En entrevue, Pierre-Luc Brillant avoue qu’en juin dernier, il craignait légèrement de retrouver le chemin des plateaux de tournage en pleine pandémie, avec masques, visières et mesures de distanciation. Il redoutait une ambiance lourde et déprimante.

Heureusement, ses doutes se sont rapidement envolés, en grande partie grâce aux gens qui travaillent sur L’Échappée.

« Tout le monde a l’air heureux en coulisses. Personne n’est écœuré. Personne n’a l’impression d’avoir fait le tour du jardin. C’est comme une petite famille. C’est très agréable comme ambiance. »

Un film franco-ontarien

La COVID-19 a chamboulé l’horaire de travail du comédien en 2020. Mais contrairement à d’autres collègues, il n’a perdu aucun contrat.

« Je n’avais aucun projet de scène cette année. Je trouvais ça plate en janvier, mais quand je pense à toutes les pièces de théâtre qui ont été annulées... C’est atroce de répéter pour une pièce qui finit par tomber. C’est la chose la plus difficile au monde pour un acteur. »

Cet été, Pierre-Luc Brillant a tourné dans Scavengers (Corps et mémoire), un film franco-ontarien écrit et réalisé par Samuel Plante qui dépeint l’étrange chasse au trésor de deux sœurs. Dans cette histoire inspirée de faits réels, il campe un militaire.

Le comédien de 42 ans a également décroché un rôle dans Bête noire, la première série de Sophie Deraspe (Antigone), qui décortique les dommages collatéraux d’un acte haineux commis par Jérémy (Zakary Auclair), un adolescent de 16 ans. Isabelle Blais y incarne la mère du jeune. Pierre-LucBrillant interprète le frère de cette dernière.

« On m’a demandé d’intégrer la production. Ça facilitait les choses pour beaucoup de scènes. »

Bête noire est attendue sur Séries+ en 2021.

Vers 2021

Parlant de l’avenir, Pierre-Luc Brillant espère pouvoir remonter sur scène en 2021, notamment avec Comme dans un film, le groupe folk qu’il forme avec Isabelle Blais et trois musiciens, Jean-François Lauzon, Nicolas Grimard et Francis Rossignol.

Le mois dernier, la formation s’est remise en selle pour offrir un spectacle virtuel au Cabaret-théâtre du Vieux Saint-Jean. L’expérience s’est avérée concluante.

« C’était bizarre de jouer devant une salle vide, mais les billets se sont bien vendus. Et c’était satisfaisant de savoir qu’on était en train de jouer devant quelqu’un dans son foyer. Ça nous a donné beaucoup d’énergie. Ça nous a redonné le goût de repartir la machine. »

► La finale automnale de L’Échappée sera présentée lundi à 20 h à TVA.