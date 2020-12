Les messes de Noël réinventées

Les églises du Québec redoublent d’efforts à l’approche de Noël pour offrir à leurs fidèles des façons sécuritaires de célébrer la « messe de minuit » en pleine pandémie.

« Cette année, c’est un défi majeur ! C’est très difficile, mais on va retrouver de tout dans nos paroisses : certains vont donner des billets et offrir plusieurs messes en présentiel ou encore des célébrations sur internet », explique l’abbé André Lafleur, du diocèse de Valleyfield, en Montérégie.

Pandémie oblige, les grandes messes de minuit pour Noël qui rassemblent habituellement des centaines de catholiques sous les clochers des églises ne pourront pas avoir lieu.

Le gouvernement Legault et la Santé publique ont interdit les rassemblements de plus de 25 personnes dans les zones rouges et de plus de 250 personnes dans les zones orange.

Résultat, les diocèses et leurs paroisses s’organisent à quelques semaines de cette grande célébration, pour permettre au plus grand nombre de suivre cette liturgie de fin d’année.

Plus de messes

« Habituellement, les messes de Noël doivent commencer à 16 h, mais vu les circonstances, Monseigneur Luc, l’archevêque de Sherbrooke, va autoriser les messes avant [dans son secteur] pour que plus de personnes puissent y assister », explique Éliane Thibault, directrice des communications pour l’archidiocèse de Sherbrooke, en Estrie.

Ailleurs au Québec aussi, plusieurs diocèses pensent élargir le nombre de messes de Noël. À Saint-Hyacinthe, par exemple, les célébrations pourront commencer dès 13 h, précise Denis Lépine, chancelier au diocèse de Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Et pour que le nombre de participants ne dépasse pas le quota fixé par la Santé publique, certaines paroisses vont demander à leurs habitués de réserver leur billet gratuit pour assister à l’une des messes offertes le 24 décembre. Certaines paroisses permettent de réserver en ligne, par courriel ou par téléphone.

Du côté de Québec, certaines paroisses vont offrir la possibilité aux fidèles de venir voir la crèche de Noël tout en respectant les mesures, explique Valérie Roberge-Dion, directrice des communications pour Église catholique de Québec.

En direct sur le net

Mais c’est aussi sur internet que les différents prêtres vont célébrer les messes de Noël.

Plusieurs avaient d’ailleurs déjà commencé à utiliser cette technologie pour rejoindre le plus de monde possible lors de l’autre grande fête catholique, Pâques.

« Certaines paroisses diffusent déjà actuellement leurs célébrations vers les réseaux sociaux comme YouTube et Facebook, mais aussi sur Zoom. Donc la veille de Noël, certains vont essayer de rejoindre leurs paroissiens via ces moyens », raconte René Laprise, diacre au diocèse de Gatineau, en Outaouais.

Les diocèses invitent la population à consulter leur paroisse pour connaître le déroulement des événements entourant Noël.

Le diocèse de Montréal n’a pas encore envoyé ses recommandations à ses paroisses.