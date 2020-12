Les urgences débordées à l’Hôpital Lakeshore, la FIQ manifeste

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal a demandé à la population d’éviter les urgences de l’Hôpital général Lakeshore, débordées en ce dimanche matin, alors que s’y tenait simultanément une manifestation de la FIQ pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Dans un communiqué diffusé dimanche, on annonce que le taux d’occupation des civières de l’établissement situé à Pointe-Claire était de 132 %. L’hôpital est désigné pour recevoir des cas positifs à la COVID-19, et des éclosions dans plusieurs unités, combinées au manque de personnel, rendent le travail particulièrement difficile.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal recommande au public d’«utiliser les alternatives aux urgences», notamment en visitant une clinique médicale pour des problèmes de santé mineurs ou communiquer avec Info-Santé. Les gens qui avaient un rendez-vous à Lakeshore sont toutefois invités à se présenter quand même.

Des membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) ont décidé d’y tenir une manifestation, alors les travailleuses de la santé réclament depuis des mois de meilleures conditions de travail.

«Les derniers mois ont eu l'effet d'un tsunami tant dans la vie professionnelle que personnelle des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques», a déclaré par communiqué Nancy Bédard, présidente de la FIQ.

Alors que les négociations ont été entamées il y a de cela plus d’un an et demi, la crise actuelle n’a fait que rendre les conditions encore plus pénibles qu’elles ne l’étaient déjà, a-t-elle dénoncé.

Elle demande au gouvernement «un effort supplémentaire» pour «conclure une entente de principe».

L’été dernier, une unité modulaire a été installée à Lakeshore pour conserver sa capacité de lits et réduire le potentiel de transmission de la COVID-19.