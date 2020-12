«Ma matière première, ce sont les émotions»

« En partant de mon vécu, en toute franchise et en toute honnêteté, en partageant ma vulnérabilité, j’espère que les gens vont se reconnaître », dit l’illustratrice et auteure Catherine Lepage. Avec Bouées – sorte de récit autobiographique illustré – c’est dans le conformisme propre à l’adolescence que l’artiste replonge.

Des cahiers à dessin, Catherine Lepage en laisse un peu partout. Chez elle, dans diverses pièces de la maison, et ici et là dans son grand atelier. C’est que ses idées, comme ses souvenirs et ses élans de nostalgie, surviennent souvent sans crier gare et en insistant pour être illustrées.

« Je dessine depuis que je peux tenir un crayon, explique l’artiste originaire de Charlesbourg. C’est ce que je voulais faire plus tard, dessiner des livres. Lorsque je ne savais pas encore écrire, c’est ma mère qui écrivait le texte. Le dessin a toujours été mon mode d’expression et mon passe-temps, même à l’adolescence. »

Son premier livre – au style « inclassable » – traite de la dépression en images. Les deux suivants, de l’anxiété. Ces livres illustrés se font plus proches du format de la pub que de la bande dessinée. La réponse est bonne, notamment auprès des adolescents rencontrés dans les écoles qui se retrouvent dans ces préoccupations mises en images.

« Les côtés sombres, les côtés qui sont un peu honteux et dont personne ne parle, ce sont des zones qui m’inspirent, explique celle qui a puisé dans sa propre dépression pour livrer son premier travail d’auteure. Même si, en même temps, c’est toujours un peu épeurant de publier et de lâcher cela au monde. »

Les expériences négatives de sa vie privée se sont ainsi transformées en sources d’inspiration. « C’est devenu mon exutoire, ma manière de tourner quelque chose de négatif en quelque chose de signifiant. Depuis, ce sont ces zones-là qui m’intéressent. »

Rêver de s’affranchir du regard des autres

Bouées – Dérives identitaires, amours imaginaires & détours capillaires a permis à sa créatrice de remonter à la source de sa vulnérabilité d’adolescente qui ne souhaitait qu’une chose : être acceptée en étant comme tout le monde. Un récit autobiographique sous forme de BD pour adultes, truffé de dessins roses et verts, publié chez La Pastèque.

En suivant la recommandation de Maurice, professeur de cégep adoré aujourd’hui disparu, elle a pris le chemin « du personnel à l’universel » pour toucher ses lecteurs.

« Bouées, c’est s’accrocher à quelque chose d’extérieur, plutôt que de se fier à sa propre capacité à flotter. De tout le temps chercher à prendre appui sur les autres plutôt que d’assumer par soi-même ses choix. C’est vraiment la dépendance au regard des autres. De toujours réfléchir en fonction de ce que les autres vont penser. »

C’est à travers le personnage de Catherine (!) – jeune fille influençable se transformant tel un caméléon au fil de ses rencontres – qu’elle aborde les thèmes du développement de l’identité, du manque de confiance en soi et des amitiés d’adolescence influençant le chemin. Et ce sont ses histoires d’amour inassouvies et ses béguins pour des gars inaccessibles qu’elle relate, au rythme des changements de coiffure de son personnage prêt à tout pour entrer dans le moule du moment.

Si sa Catherine imaginée n’a pas encore le courage de s’affirmer, il en va autrement pour l’auteure. « Il faut arrêter de vouloir se conformer, dit-elle. C’est riche, la diversité. »