Problème de mère

En lisant la lettre signée « Fille désespérée » par un beau dimanche matin, je suis remontée une bonne dizaine d’années dans le temps, à une époque de mon existence où ma mère prenait toute la place et était en train de ruiner complètement ma vie de couple.

Cette fille qui n’a jamais pu couper le cordon ombilical et qui se sent responsable de sa mère parce que cette dernière l’a beaucoup gâtée financièrement, me fait revenir sur ce que J’ai vécu jadis et qui a failli me faire perdre l’homme de ma vie qui n’en pouvait plus de voir sa belle-mère retontir à tout bout de champ sans s’annoncer, et s’imposer dans notre vie, comme si c’était elle le chef de famille.

Mais ce qui m’a le plus ravie dans cette lecture, c’est le dernier paragraphe de votre réponse : « Il va peut-être même falloir songer à lui proposer de la rembourser pour qu’elle saisisse bien votre détermination à couper un cordon ombilical de plus en plus inapproprié rendu à votre âge ».

J’ai particulièrement aimé ce passage, parce que c’est celui qu’il m’a fallu intégrer personnellement pour parvenir à faire comprendre à ma mère que j’étais sérieuse dans ma volonté de m’émanciper. J’en étais venue à cette décision sous les pressions de mon conjoint qui avait atteint la limite de sa patience.

N’allez pas croire que cela s’est fait facilement. La rupture avec ma mère fut très ardue, et encore aujourd’hui, dix ans après les faits, elle en garde une rancœur qu’elle exprime de temps à autre par des petits commentaires cinglants pour me faire savoir que je lui avais fait très mal.

Heureusement, j’avais le soutien de mon homme qui a compensé par plus d’amour, vu l’ampleur de la coupure qu’il m’obligeait à opérer. Mais je l’en remercie. Grâce à lui, j’ai désormais une vie de femme libre. J’espère que cette fille vous écoutera et agira.

Femme libre et surtout heureuse

Merci de me conforter sur la valeur de ma suggestion pour aider cette personne à se libérer de l’emprise de sa mère. Merci surtout de confirmer que si on se tient debout, on se donne toutes les chances de gagner. Même si le chemin de la liberté coûte cher, et vous l’avez expérimenté avec votre mère, c’est le prix à payer pour s’affranchir.

Dans la foulée de votre lettre j’en ai reçu une autre signée « Un homme debout », lequel me disait : « Le dernier paragraphe de votre réponse est crucial. Je sais, par expérience, que les gens contrôlants se servent de l’argent pour parvenir à leurs fins. Cette femme et son conjoint (quelle mitaine) sont-ils à ce point démunis pour ne pouvoir mettre une affiche « À vendre » bien à la vue devant leur appartement ? Et une fois l’appart vendu, ils n’auront qu’à rembourser la mère pour s’en libérer à jamais. La fille connaîtra alors l’émancipation tant souhaitée. Il m’a fallu de nombreuses années pour comprendre ça. Mais quel bonheur ensuite ! »