Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 6 décembre:

Indignité

Avant le terrible sort qui s’est abattu sur les CHSLD lors de la première vague de COVID-19 au Québec, des proches de bénéficiaires et de préposés ont sonné l’alarme quant à la situation qui perdurait dans ces établissements de santé. Ont-ils été entendus? Un reportage du Bureau d’enquête.

En tout temps sur Club illico

Benny & Joon

Quand il a tourné la comédie dramatique et romantique Benny & Joon, Johnny Depp amorçait sa vertigineuse ascension vers la célébrité. Finaliste aux Golden Globes, on l’a grandement remarqué dans le rôle de Sam, un jeune homme excentrique et imitant Buster Keaton qui fascine une schizophrène habitant avec son frère.

Dimanche, 9h, Canal Vie

Cher Olivier

Rediffusion de la minisérie en quatre épisodes pour laquelle Benoît Brière se glisse avec aisance dans les habits de l’humoriste Olivier Guimond, un artiste déterminé à suivre la voie empruntée par son père. Des moments rigolos et touchants avec les comiques Denis Drouin (Bernard Fortin) et Manda Parent (Sonia Vachon).

Dimanche, dès midi, ICI ARTV

Stéréotypes

Les idées préconçues ont la couenne dure. Parlez-en aux Britanniques. Plusieurs croient encore qu’ils sont tous roux, ont un fort penchant pour l’alcool et concoctent des mets indignes de ce nom. Pour obtenir l’heure juste, on rencontre des boxeurs, le prince Charles et un seigneur anglais.

Dimanche, 13h, Évasion

3 jours pour tuer

Kevin Costner fait son cinéma alors qu’il intègre le corps d’un agent des services secrets malade et dont la mort est imminente. Il n’a plus beaucoup de temps pour éduquer sa fille, à moins qu’il réussisse à éliminer un dangereux terroriste, ce qui lui permettrait de recevoir un médicament miracle.

Dimanche, 16h30, addikTV

Occupation double chez nous

Chaque fin de saison de la téléréalité amène inévitablement son heure de vérité. Les anciens participants de l’aventure tournée pour la première fois au Québec se retrouvent donc autour de la table afin de discuter de l’attitude de chacun, mais aussi de remettre les pendules à l’heure.

Dimanche, 18h30, Noovo

Michael Bublé: Noël à Hollywood

Le crooner canadien Michael Bublé, l’une des voix par excellence du temps des Fêtes, célèbre Noël en compagnie de vedettes de la chanson telles que Céline Dion, Tori Kelly et la regrettée Sharon Jones. Blake Shelton, Eva Longoria, Jay Leno et Kylie Jenner prennent aussi part à la fête.

Dimanche, 21h30, TVA