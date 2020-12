Retrouvez le goût d’apprécier le quotidien

Alors que l’on vit une période où il est difficile de faire des projets, à court ou moyen terme, et que certains éprouvent des malaises liés à la solitude, on peut perdre le goût du plaisir au quotidien. De là l’importance de trouver des solutions pour profiter des petits bonheurs que la vie vous réserve.

L’actuelle pandémie vous a obligé à reporter vos projets de voyage, la célébration de votre mariage est tombée à l’eau et vous ne voyez plus vos amis comme par le passé au restaurant ; autant de déceptions au quotidien qui peuvent engendrer des idées noires. En temps de pandémie, la vie apporte son lot de déceptions.

Vivre l’instant avec la méthode Vittoz

Martine Mingant. Éditions Eyrolles, 204 pages

Dans son livre Vivre l’instant avec la méthode Vittoz, l’auteure Martine Mingant propose des techniques pour reprendre sa vie en main malgré tout.

Fondée par le docteur Vittoz, sa méthode consiste à maîtriser sa pensée, faire preuve de grande volonté et refaire des choix.

Choisir sa vie

L’essence du livre tourne autour de l’idée de reprendre le contrôle de sa vie. Trop souvent, on se laisse porter par la vie au lieu d’en être le maître. Même si certaines décisions sont dictées par les autorités, il n’en demeure pas moins qu’une énorme partie des décisions à prendre au quotidien demeure entre nos mains. Non seulement nous sommes maîtres de notre façon de réagir face aux événements, mais une multitude de choses à faire nous revient.

Il faut éviter à tout prix l’impression de perdre le contrôle de sa vie, ce qui mène inévitablement à l’angoisse, la déprime, voire la dépression. Il faut d’abord apprendre à apaiser ses émotions pour ensuite faire des choix éclairés. Pour ce faire, rien de tel que d’apprendre à respirer adéquatement et de lier le corps et l’esprit. Ensuite, tentez de cerner vos besoins, n’ayez pas peur d’écrire sur papier tout ce qui vous passe par l’esprit, même si cela peut paraître, à première vue, inutile ou farfelu. L’idée de faire de la peinture, de la photographie, de rénover ou de retourner aux études vous traverse l’esprit, tant mieux, toutes les idées sont bonnes ! Ensuite viendra le temps d’y voir plus clair en faisant preuve de créativité tout en gardant à l’esprit un côté rationnel.

C’est ainsi qu’on en vient à réaliser de grandes ou petites choses qui font du bien au quotidien.

À l’écoute de son cœur

Méditation consciente Apprenez le langage de votre cœur

Chantal D’Avignon. Les Éditions de Mortagne, 142 pages

L’auteure, qui s’est fait connaître avec le livre de la même collection Méditation consciente, observez le flot de vos pensées, revient cette fois avec l’idée d’utiliser la méditation en prenant soin d’ouvrir son cœur et son esprit. Grâce à diverses techniques de méditation, ce guide vous apportera un nouveau regard sur ce qui vous arrive en utilisant votre intuition. L’auteure aborde divers thèmes, dont la crise identitaire qui provoque la prise de conscience, le basculement et l’expansion de la conscience, en plus d’appor-ter des solutions à ceux qui se sentent vulnérables ou qui sont constamment dans la peur. Chaque méditation proposée a un but précis à atteindre. Certaines peuvent se réaliser en quelques minutes, tandis que d’autres peuvent prendre une heure. L’idée est de pratiquer la méditation à son propre rythme.

Se découvrir par l’écriture

Écrire sur soi, écrire pour soi

Angela Portella.

First Éditions, 174 pages

Donner un sens à sa vie et sa propre histoire, voilà ce que propose l’auteure et journaliste Angela Portella. Constitué d’exercices et d’ateliers faciles à réaliser, ce livre permet à quiconque d’écrire sur soi. C’est aussi une façon d’établir une belle connexion avec soi-même. On peut choisir d’écrire un livre ou encore son propre blogue. On y trouve aussi des conseils pour rédiger son texte de présentation sur son profil LinkedIn. En ces temps de confinement, l’exercice est non seulement valorisant, mais permet aussi d’apprivoiser la solitude et de changer sa vision de la vie ou de voir son passé sous une autre perspective. C’est aussi un bel exercice de mémoire. Une belle façon de mettre sur papier ses inspirations, ses objectifs, ses désirs et, qui sait, peut-être de finalement les réaliser.

Le coup de coeur du mois

Être bien chez soi

Trendenser L’art d’être bien chez moi

Frida Ramstedt. Éditions Flammarion, 240 pages

Dans cette période où l’on nous encourage à demeurer le plus possible chez soi, pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour embellir sa demeure afin de se sentir bien chez soi. L’ouvrage déborde de conseils pour décorer, optimiser et aménager sa maison sans nécessairement dépenser une fortune. Voilà ce que l’auteure, Frida Ramstedt, qui est décoratrice d’intérieur et blogueuse suivie par plus de 200 000 personnes sur ses réseaux sociaux, qualifie par trendenser son univers ou l’art d’être bien chez soi. Outre les couleurs, les styles, les formes, on évoque d’autres thèmes souvent oubliés, mais tout aussi importants, dont les styles architecturaux, le choix des matériaux, l’éclairage, le positionnement des tableaux ou encore le mélange des textiles et la disposition des accessoires---. Un beau livre qui vous transmettra l’envie d’embellir votre univers.