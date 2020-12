Secrets de vieux albums

Qu’est-ce qui se cache derrière la création de certains albums mythiques québécois ? C’est ce qu’explore une nouvelle collection de livres présentés sous le même format qu’un 33 tours. Comme premières parutions, on s’est consacré à Jaune, de Jean-Pierre Ferland, et à l’album éponyme de Beau Dommage.

C’est lors d’une foire l’an dernier à Francfort, en Allemagne, que Stéphane Labbé a eu le flash pour une nouvelle collection sur des albums mythiques.

« J’ai vu le kiosque d’un papetier qui proposait plusieurs formats de livres, dont un qui était la même grosseur qu’un 33 tours, dit l’auteur passionné de musique. C’est là que j’ai allumé. »

Rapidement, des discussions ont été entamées avec les Éditions de l’Homme et le projet a été mis en marche. Johanne Mercier, qui a travaillé sur des dizaines de musicographies pour la télé, s’est ajoutée au projet.

Les auteurs ont dressé une liste d’albums possibles qu’ils voulaient aborder. « Il fallait penser à l’aspect réaliste, dit Stéphane Labbé. Ça prenait des artistes qui étaient favorables au projet et qui voulaient parler de leurs albums. »

Nostalgie

Les deux premiers disques de la collection ont été ensuite choisis : Jaune, de Jean-Pierre Ferland, paru en 1970. Et le premier album de Beau Dommage, sorti en 1974.

« On a choisi des albums qui ont été percutants dans les changements qu’ils ont provoqués dans l’industrie de la musique, dit Johanne Mercier. Ce sont bien sûr des albums qu’on aime, mais qui sont aussi venus effectuer un virage. »

De nombreuses entrevues ont été menées avec les membres de Beau Dommage, Jean-Pierre Ferland et leurs collaborateurs.

« On espère que cette collection va intéresser les gens qui ont la nostalgie de cette époque-là, dit Stéphane Labbé. Et on pense qu’elle pourra aussi parler aux autres générations. »

Sortir de la province

Pour la suite de la collection, des réunions devraient se tenir en janvier. « Deux prochains titres pourraient être publiés à l’automne 2021 », dit Stéphane Labbé.

Les prochains livres devraient continuer d’aborder des albums québécois entre les années 1960 et 1990. Mais il n’est pas impossible qu’on sorte éventuellement de la province.

« On veut avant toute chose faire honneur aux artisans d’ici, dit Stéphane Labbé. Mais on pourrait s’ouvrir ailleurs à la francophonie, comme avec Francis Cabrel, par exemple. Il y a aussi des Canadiens anglais, toutes sortes d’artistes qu’on pourrait aborder. »

Les deux premiers livres de la collection, publiés aux Éditions de l’Homme, sont disponibles.

