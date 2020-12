Trump défie la réalité et à la raison. Et alors?

Les tribulations sociales et politiques causées par fin imminente de la présidence de Trump et la résurgence de la COVID-19 conduisent une partie des Américains à contester, à rejeter même, le réel. Ce qui se passe aux États-Unis, ne peut être qualifié autrement que complètement déraisonnable. Le fait que ça semble se propager m’amène à ces considérations.

L’idée de raison est l’un des fondements de la civilisation occidentale. Selon la formule bien connue d'Aristote, l'être humain est un animal rationnel. C’est faux. L'irrationalité est même une caractéristique humaine distinctive. Il est le seul parmi les animaux à être capable d'actes ou de pensées irrationnelles. Nous sommes des êtres à rationalité limitée. Des « indigents cognitifs».

Dans un livre récent, Irrationality: A History of the Dark Side of Reason, le Pr Justin E. H. Smith remet en cause l’idée de la rationalité humaine que nous a léguée la Grèce antique et que les penseurs des Lumières ont ensuite faite la valeur fondamentale de la civilisation occidentale.

Smith, un professeur de philosophie à l'Université de Paris, voit la présidence de Trump comme la manifestation la plus flagrante de l’explosion mondiale actuelle de « déraison » parmi les négationnistes climatiques, les adeptes de la terre plate, les cartomanciens, les astrologues, et autres charlatans.

La conscience que les humains ont d’être mortel a fait naître chez eux des angoisses métaphysiques face à la finitude de leur existence qui les poussent vers le déraisonnable. L'irrationalité a dominé une grande partie de l'histoire humaine. C’est tristement évident à l’époque actuelle que les décisions que prennent les êtres humains ne sont pas parfaitement rationnelles et raisonnées: passions, conviction, impulsion, émotions, superstition, intuition priment sur la raison.

Le comportement irrationnel est des plus difficiles à gérer ou à contrer. Quand quelqu'un est irrationnel, il est imperméable à la logique, au bon sens ou même à l’évidence. Une fois un individu engagé dans une spirale d’irrationalité il est pratiquement impossible de le déprogrammer ou même de l’amener à réfléchir. Le sens qu'il donne à une situation, son appréciation des événements, des faits et des personnes sont différents des nôtres. Il vit dorénavant dans une réalité alternative. Regardez Trump et ses partisans.

Dans les années 1970, deux psychologues ont établi que les humains ne sont pas des créatures rationnelles. Daniel Kahneman et Amos Tversky ont découvert des «biais cognitifs», montrant que les humains font systématiquement des choix qui défient la logique.

Nos sociétés sont fondées sur l'hypothèse inverse selon laquelle les humains sont des êtres rationnels.

Les aberrations engendrées par la pandémie (refus du masque et de la distanciation, refus du vaccin, etc., etc.) et la présidence Trump (les dizaines de millions d’Américains qui, à son instigation, refusent d’accepter sa défaite et croient que l’élection a été volée) confirment la thèse de Kaheman et Tversky.

Pensez aussi à QAnon et à toutes les idées absolument farfelues et insensées que les trumpiens lancent sur les réseaux sociaux et qui sont elles aussi gobées par des millions d’individus avides de croire ces insanités.

Comment une société supposément rationnelle peut-elle fonctionner convenablement si les individus qui la composent sont, pour une part significative, irrationnels comme les trumpidiots aux États-Unis et nos covidiots au Québec?

Imposer la rationalité, prévenir des explosions spectaculaires et catastrophiques d'irrationalité comme celles engendrées par la pandémie ou l'élection de Trump sont des ambitions admirables, mais très difficiles, voire impossibles à réaliser.

Il faut espérer que ceux à qui l’on confie des fonctions de directions dans nos sociétés (responsables politiques, judiciaires, économiques et médiatiques) ont une cognition rationnelle plus développée que la moyenne. Une simple observation du monde actuel nous suggère que rien n’est moins sûr.