C’est certain que c’est décevant de ne pas pouvoir nous réunir pour Noël cette année.

Ça l’est pour les grands-parents qui s’ennuient tellement de leur monde. Ça l’est pour les enfants aussi. Je me rappelle encore ma dévastation d’avoir manqué un réveillon parce que j’étais malade et de ma peur panique que ma mère soit appelée pour travailler à l’hôpital une année.

Je ne savais pas encore qu’il y a des gens pour qui c’est habituel de manquer Noël.

Un très beau quart

J’en ai vraiment pris conscience beaucoup plus tard alors que j’étais étudiant et que je faisais la nuit de Noël au comptoir d’un hôtel du Vieux-Québec. Avant de prendre mon poste, j’étais allé à la messe de dix heures à la basilique pour écouter les chants.

Ça avait été un très beau quart de travail. Les gens étaient gentils et sympathiques. Personne ne veut être le client chiant pendant la nuit de Noël.

Au petit matin, je suis rentré à mon appartement, vidé de mes colocs partis chez nous au Lac-Saint-Jean. Je m’étais fait du pain doré avec du bacon que j’avais mangé devant quelques épisodes de l’excellente série The West Wing. Puis, je suis allé me coucher, car je travaillais le soir suivant.

Je me souviens de cette journée comme d’un très beau Noël. Séparé des miens, je m’en étais inventé un à mon goût.

On s’en souviendra

Il y a des gens pour qui c’est ça chaque année. Pendant la nuit du 24 au 25, les infirmières, les ambulanciers et les policiers vont travailler à Noël, comme tant d’autres, comme chaque année. D’autres, qui n’ont pas de famille, passeront Noël seuls, comme chaque année.

Et nous, nous perdrons le bonheur de nous réunir, mais juste pour cette année. Et c’est vrai que c’est décevant.

C’est toutefois l’occasion de s’inventer un Noël différent, dont on se souviendra encore plus que des autres. Surtout, c’est l’occasion de l’offrir à celles et ceux qui n’auraient pas pu fêter Noël de toute façon, parce qu’il y a des malades à soigner même pendant la messe de dix heures.