Une saga louisianaise

Un premier roman lumineux qui nous permet de suivre sur trois générations l’histoire d’une famille afro-américaine vivant à La Nouvelle-Orléans.

Cette saga familiale qui s’étend sur près de 70 ans commence en février 1944, à La Nouvelle-Orléans. Cet hiver-là, au croisement de North Claiborne et d’Esplanade, Evelyn apercevra Renard pour la toute première fois. Et oui, on pourrait pratiquement parler de coup de foudre instantané. Après tout, même si Renard est issu d’un milieu nettement plus pauvre, ils sont faits pour s’entendre : Evelyn suit des études d’infirmière à la Dillard University, et Renard rêve de pouvoir un jour suivre les traces de son futur beau-père, qui a été le premier homme de couleur de tout l’État de la Louisiane à devenir médecin. Mais malheureusement pour eux, la suite de leur histoire d’amour sera loin de ressembler à un conte de fées...

De génération en génération

Ceci étant, les choses ne seront pas tellement plus faciles pour Jackie, leur fille cadette. Lorsqu’on épouse un pharmacien biologiste accro au crack, il ne faut quand même pas s’attendre à ce que tout roule comme sur des roulettes. À l’automne 1986, Jackie sera de ce fait contrainte d’élever seule son jeune fils T.C. Lequel, une fois adulte, sera envoyé en prison pour trafic de drogue.

Bon. On y est allé un peu rondement, car il y aurait évidemment beaucoup plus à raconter. Par exemple, tout ce que la communauté afro-américaine néo-orléanaise a dû traverser ou subir depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce premier roman le décrit assez bien et ne serait-ce que pour ça, il vaut la peine d’être lu.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Des ailes d’argent

Si on a aimé ou apprécié La cage dorée, on sera sans doute curieux de voir ce qu’est devenue Faye dans ce second et dernier opus de la série qui lui est consacré. À la tête d’une société qui a le vent dans les voiles, sa vie pourrait en fait difficilement être plus belle. Sauf qu’un gros « mais » ne tardera pas à se profiler à l’horizon et pour se tirer d’affaire, elle devra encore une fois sortir ses griffes. Divertissant, sans plus.

Un mot, un destin

Un livre fascinant, car pour nous permettre de découvrir une facette inattendue de près d’une centaine de femmes célèbres, un seul mot a été retenu pour chacune d’elles. Par exemple, ce sera « chloroforme » pour la reine Victoria, parce qu’elle a été la toute première femme à souffrir un peu moins pendant l’accouchement grâce au chloroforme. Maintenant, à vous de voir pourquoi le mot « flavescence » a été associé à Marilyn Monroe, ou pourquoi ce sera « certificat » pour Jane Austen.

Gourmandises cachées et chocolats chauds

On a craqué pour ce coffret, qui renferme un petit livre de recettes pour faire chocolats chauds et desserts festifs (comme des muffins vanille et vermicelles multicolores !), ainsi que deux tasses au fond desquelles se cachent d’adorables animaux. Une idée-cadeau vraiment mignonne comme tout pour les jeunes cuisiniers en herbe.

Cuisiner le poisson

Le jeune chef australien Josh Niland a une philosophie toute simple quand vient le temps de cuisiner du poisson : un minimum de déchets pour un maximum de saveurs. Évidemment, il n’ira pas jusqu’à nous proposer de manger les arêtes ! Mais si on souhaite réellement apprendre à préparer de délicieux plats de poisson, ce livre est un vrai, vrai indispensable.

Frissons garantis

Série islandaise

Le temps passe pour tout le monde. Même pour Ari Thór, qu’on a été heureux de retrouver dans ce sixième opus de la série Dark Iceland. Sans s’être jamais tout à fait habitué à Siglüfjordur, le village le plus septentrional d’Islande, il y vit maintenant depuis assez longtemps pour avoir été promu inspecteur et diriger le poste de police. Un boulot relativement pépère, puisqu’il n’a généralement guère plus à régler que des affaires de tapage nocturne ou d’infraction au Code de la route. Quelques jours avant les fêtes de Pâques, il en ira cependant tout autrement...

Un suicide, vraiment ?

Sur Adalgata, la principale rue commerciale du village, le corps d’une jeune fille sera en effet retrouvé aux petites heures de la nuit, baignant dans une flaque de sang. À première vue, deux hypothèses possibles : ou bien la jeune fille a accidentellement chuté du haut d’un balcon, ou bien elle a délibérément sauté. Mais comme elle n’avait aucune raison de se trouver dans cette partie du village, surtout en pleine nuit, Ari Thór penchera surtout pour la deuxième option. Le problème ? A priori, elle menait une vie tranquille et rien ne laissait supposer qu’elle songeait à se suicider.

Un bon opus qui se lit en ni une ni deux !