15 bibliothèques du monde dignes des films Harry Potter (dont une à Québec!)

Envie de vous évader quelques instants? Faites plaisir à votre petit côté «rat de bibliothèque» ou au jeune Gryffondor qui sommeille en vous et découvrez les alcôves, les manuscrits et les dorures de ces 15 bibliothèques anciennes et librairies inspirantes.

Biblioteca Joanina

Coimbra, Portugal

Située sur le campus de l’Université de Coimbra, cette bibliothèque baroque est reconnue pour ses décorations splendides, mais aussi pour... sa colonie de chauves-souris, dont la mission est de manger les insectes qui pourraient abîmer les ouvrages!

Library of Trinity College Dublin

Dublin, Irlande

Cette bibliothèque universitaire est une attraction populaire de Dublin, particulièrement la Old Room, une pièce de 65 mètres de long aux voûtes et boiseries superbes construite au XVIIIe siècle, qui contient 200 000 livres anciens. L’établissement abrite aussi le Livre de Kells, un précieux manuscrit médiéval richement enluminé.

Livraria Lello

Porto, Portugal

La bibliothèque d'Harry Potter, c’est elle! Du moins, c’est de cette librairie que l’auteure J.K.Rowling se serait inspirée pour ses romans, si on en croit la rumeur. Le magasin, un bijou d’architecture, a été inauguré en 1906 au cœur de Porto.

Real Gabinete Portugues de Leitura

Rio de Janeiro, Brésil

Cette bibliothèque grandiose, ouverte vers la fin du XIXe siècle, abrite la plus vaste collection d’ouvrages de langue portugaise en dehors du Portugal. Son nom en français est «Cabinet royal portugais de lecture».

Stiftsbezirk St. Gallen

Saint-Gall, Suisse

On peut dire que l’origine de l’importante bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall remonte aux années 700, même si l’édifice baroque qui l’abrite aujourd’hui date de 1767. Elle est considérée comme l’une des plus anciennes (et des plus belles) au monde, et fait partie du patrimoine de l’UNESCO.

Morrin Center

Québec, Canada

Dans le centre culturel de langue anglaise Morrin Center, au cœur du Vieux-Québec, se trouve un petit trésor: la bibliothèque de la Literary and Historical Society of Quebec, qui accueille les lecteurs depuis 1868. Il est possible de la visiter (quand il n’y a pas de pandémie).

George Peabody Library

Baltimore, États-Unis

La bibliothèque George Peabody a ouvert ses portes en 1878 et abrite aujourd’hui 300 000 ouvrages, principalement du XIXe siècle. En plus d’être un lieu de connaissance, elle accueille des mariages et d’autres événements privés. Chic!

Carturesti Carusel

Bucarest, Roumanie

Carturesti est une chaîne de magasins vendant des livres et des cadeaux, et non une bibliothèque historique. Il faut se rendre dans la vieille ville de Bucarest pour bouquiner dans cette succursale photogénique, installée dans une ancienne banque construite au début du XXe siècle.

Benediktinerstift Admont

Admont, Autriche

Bienvenue dans la plus grande bibliothèque monastique au monde, celle de l’abbaye Admont. L’édifice baroque, achevé en 1776, en met plein la vue avec ses fresques et ses dorures, et on peut la visiter en 3D ici.

Law Library at Iowa State Capitol

Des Moines, Iowa

La bibliothèque de droit du Capitole d’État de l’Iowa a de quoi impressionner avec ses planchers et plafonds décorés, ses alcôves remplies de 105 000 ouvrages et ses escaliers en spirale. Elle a ouvert ses portes en 1886.

Rijksmuseum Research Library

Amsterdam, Pays-Bas

Comme son nom l’indique, cet établissement fait partie du fameux musée Rijksmuseum d’Amsterdam. Il s’agit de la plus grande bibliothèque publique de recherche en histoire de l’art des Pays-Bas.

Biblioteca do Convento de Mafra

Mafra, Portugal

Marbre rose, gris et blanc, chics balustrades de bois, livres anciens aux reliures de cuir... Cette bibliothèque rococo du XVIIIe siècle est un véritable bijou. Et, tout comme celle de Coimbra, elle abrite une colonie de chauves-souris!

Strahovská Knihovna

Prague, République tchèque

La bibliothèque du couvent de Prémontrés de Strahov, riche de plus de 200 000 ouvrages et de nombreuses fresques, se décrit comme l’une des plus précieuses et mieux conservées d’Europe. Son aile la plus ancienne date des années 1670.

Biblioteca Statale Oratoriana dei Girolamini

Naples, Italie

La bibliothèque des Girolamini de Naples a ouvert ses portes au public en 1586, soit il y a plus de 400 ans. C’est la plus ancienne de toute la ville. Elle a fait parler d’elle, en 2012 et 2013, pour une grave affaire de vol d’ouvrages anciens.

The Morgan Library and Museum

New York, États-Unis

Sur Madison Avenue, à Manhattan, ce musée fait désormais partie du patrimoine new-yorkais. Il comporte une bibliothèque de recherche très photogénique fondée par le banquier J. P. Morgan en 1906.