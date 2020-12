Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre Baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

• À lire aussi: 52 baromètres des Québécois

Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ?

1. Universalité et gratuité du système de santé : 42 %

Photo Adobe stock

2. Hydro-Québec : 35%

Photo d'archives, Agence QMI

3. Accessibilité au système d’éducation publique : 33%

Photo Adobe stock

4. Loi 101 sur la langue française : 29%

Photo d'archives

5. Égalité des sexes : 27%

Photo Adobe stock

6. Charte des droits et libertés : 27 %

7. Système de garderie à faible coût : 24 %

8. Loi de protection du consommateur : 21 %

9. Productions culturelles québécoises : 16 %

10. Assurance automobile : 16 %

11. Universalité des programmes sociaux : 14 %

12. Loi 21 sur la laïcité de l’État : 13 %

13. Métro de Montréal : 13 %

14. Festivals partout au Québec : 13 %

15. Caisse de dépôt et placement du Québec : 13 %

16. Universités québécoises : 12 %

17. Succès internationaux de nos artistes : 10 %

18. Réussite des PME québécoises : 10 %

19. Inventions québécoises : 10 %

20. Démocratie québécoise : 10 %

21. Grandes entreprises québécoises : 9 %

22. Protection du territoire agricole : 8 %

23. Intégration des immigrants : 8 %

24. Lutte à la pauvreté : 8 %

25. Canadien de Montréal : 8 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. D’abord une question ouverte est soumise aux panélistes LEO (Léger Opinion) pour qu’ils soumettent des noms de réalisations dont ils sont le plus fiers. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé, du 9 au 12 octobre 2020, auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs, sur la base des 35 réalisations les plus mentionnées. Chaque répondant pouvait choisir jusqu’à 5 réalisations.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

Les Québécois sont des gens fiers. Le Québec, pour eux, c’est l’accessibilité, la gratuité et l’égalité. Ils sont fiers de la gratuité des soins de santé, de l’accessibilité à l’éducation et aux garderies, d’Hydro-Québec, de l’assurance automobile, mais aussi de l’égalité des sexes. Ce dernier choix peut surprendre, car malgré des avancées réelles, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre l’égalité des sexes.

La surprise

La loi 101 arrive au 4e rang des fleurons dont nous sommes fiers. La promesse de la CAQ de renforcir les dispositions de loi 101 risque d’être soutenue par une majorité de Québécois, qui sont à la fois fiers de cette loi et inquiets de l’avenir du français au Québec.

La déception

Comme dans tout palmarès, il y a des gagnants et des perdants. Le Canadien de Montréal arrive au 25e rang, alors que les monuments religieux et la SAQ ont été testés aussi, mais ne font même pas partie des 25 grandes réalisations du Québec. Autre temps, autres mœurs, autres fiertés.

Les bâtisseurs rêveurs au grand cœur

Photo Fotolia

► Consultez la chronique de Mario Dumont, ici

◆ Les résultats de ce sondage vous font réagir ?

Envoyez-nous vos lettres d’opinion pour participer à la discussion à l’adresse suivante: faitesladifference@quebecormedia.com