Choc frontal

Notre fils de 18 ans nous a annoncé qu’il avait un gros problème d’identité de genre, puisque né homme, il se sentait de plus en plus femme. Mon mari en a quasiment fait une syncope. Il ne s’identifie plus au genre masculin de sa naissance, et se sentirait beaucoup mieux en femme dit-il.

On en a parlé avec nos deux autres enfants qui nous ont dit que depuis toujours ils se doutaient que leur frère était « trans ». Comment a-t-on pu être aussi aveugles mon mari et moi ? Est-ce que ça veut dire qu’il va se rendre jusqu’à se faire opérer les organes génitaux ? Rien que d’y penser, on capote.

Anonyme

Il ne faut pas confondre l’appellation «trans » avec l’appellation« transsexuel ». Il se peut que votre fils décide de ne pas procéder au traitement chirurgical, tout au plus à un traitement hormonal. Mais qu’il se sente femme et non plus homme ne lui enlève en rien ses qualités, et les commentaires de sa fratrie me semblent prouverque sa décision est ancrée sur du solide.