COVID-19 : le bilan d’alourdit à la Villa-Bonheur de Granby

La situation ne s'améliore guère à la Villa-Bonheur de Granby, aux prises avec une importante éclosion, alors qu’une vingtaine de membres du personnel de ce CHSLD a reçu un résultat positif à la COVID-19 au cours de la fin de semaine.

Lundi matin, les travailleurs de la Villa-Bonheur étaient conviés à leur test de dépistage bihebdomadaire, comme c'est le cas depuis les premières éclosions à la mi-novembre.

Une employée a confié à TVA Nouvelles être consciente du danger qui la guette chaque fois qu'elle y entre travailler.

Considéré le CHSLD avec le pire bilan au Québec à l’heure actuelle, 76 des 96 usagers y ont contracté le virus, et cinq en sont décédés. De plus, on dénombre 58 cas chez les travailleurs.

Éliette Savard, une résidente de 89 ans, est décédée moins d'une semaine après avoir été infectée. Aux personnes qui prennent à la légère le virus et envisageraient un relâchement pendant les fêtes, sa fille lance ce message.

Dévoués à leur mission de protéger les bénéficiaires, des membres du personnel de la Villa-Bonheur disent vivre avec un niveau d'inquiétude et de détresse grandissant.

Pendant ce temps, à un coin de rue du CHSLD, la COVID-19 s'est invitée dans une autre résidence privée, la résidence du Parc, où 39 résidents sur 68 ainsi que six employés ont reçu un résultat positif depuis samedi. On y signale un décès.